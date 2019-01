Feriado e interdição de ponte geram congestionamento em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A combinação de feriado, chuva e interdição da ponte na marginal Tietê que dá acesso à Dutra gerou pontos de congestionamento na capital paulista na noite desta quinta (24).

De acordo com o Centro de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 20h somente na marginal Tietê a lentidão já era superior a 9 quilômetros nas vias expressa, central e local, no sentido Ayrton Senna. O congestionamento nesse mesmo trecho na quinta (23), data da interdição da ponte, era de 6 quilômetros.

Já em toda a cidade a saída para o feriado prolongado gerou 121 quilômetros de lentidão no início da noite, ante 79 quilômetros registrados no período da manhã.

A prefeitura havia previsto o aumento no tráfego ao longo do dia e estimou que 1,7 milhões de veículos deixem o município durante as comemorações dos 465 anos de São Paulo.

Com o acesso interditado na marginal Tietê, a CET orienta a motoristas que pretendem pegar a Dutra que usem a pista central e que acessem a rodovia por uma pista lateral, logo após a ponte da Vila Guilherme.

A decisão de interditar a rodovia foi tomada após a prefeitura constatar o rompimento de uma viga que sustenta a estrutura. Não há nenhuma previsão de data para a liberação do tráfego no local.

A prefeitura diz que a ponte é de propriedade do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), do governo federal, e que trabalha com a União para definir qual será a obra a ser realizada na ponte. Na noite desta quinta o departamento deu aval para que a prefeitura inicie a obra.

O aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, emitiu uma nota para avisar os usuários sobre o incidente, já que a via Dutra é um das suas principais rotas de acessos. Na nota, a orientação era de que os usuários optassem pela rodovia Ayrton Senna para chegar o local.

Durante todo o dia viajantes enfrentaram dificuldades para acessar o aeroporto. Houve registro de quem demorou até três horas para cruzar a cidade até o embarque de Cumbica. Com a demora excessiva, alguns não chegaram em tempo e perderam o voo.

No fim de novembro, parte de um viaduto na marginal Pinheiros, na altura do parque Villa-Lobos, cedeu e criou um degrau de cerca de dois metros na estrutura. A administração prevê para maio a retomada do trânsito no viaduto, quando as obras devem ser concluídas.