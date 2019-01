Da Redação

Com grande sucesso nos últimos dois anos, onde mais de 12 mil crianças se divertiram na Praia do Estação, o balneário indoor volta a animar as férias escolares em Curitiba até 28 de fevereiro no Shopping Estação. Mas não é a única. O Shpping Mueller abre hoje a Brinq. Mueller-Batalha de Robôs, que fica em cartaz até o dia 3 de fevereiro.

No Estação, a atração simula um ambiente de Litoral, com baldinhos e pás, as crianças podem montar seus castelinhos e soltar a imaginação em cerca de 10 toneladas de areia. Para completar o clima praiano, guarda-sóis e cadeiras estão espalhados pela Praça de Eventos (piso L1).

A brincadeira tem ainda um navio gigante, que contém um tobogã, levando as crianças até um mar de piscina de bolinhas. Para deixar o clima de praia ainda mais real, os pais e responsáveis podem levar as crianças vestidas com roupas de banho. A atração tem o valor de R$ 20 por 30 minutos e é permitida a entrada de crianças de até 11 anos.

Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro um personagem, direto do fundo do mar, irá alegrar, divertir e encantar o público. Os encontros são gratuitos e abertos ao público.

Robôs

No Shopping Mueller, crianças e adolescentes com idades entre 4 e 16 anos poderão montar e dar vida a um robô Lego, em um evento especialmente realizado pelo shopping com a coordenação de professores da escola Robot Education.

A Batalha de Robôs vai muito além do que propõe seu nome. É uma verdadeira oficina de robótica, na qual os participantes poderão montar e animar seus robôs com kits especiais. Cada sessão da oficina terá duração de 45 minutos, destinados à montagem, animação e batalha dos robôs.

Para participar da Brinq. Mueller | Batalha de Robôs é preciso adquirir o ingresso na bilheteria do Piso L1, ao valor de R$ 20, para participantes de 4 a 16 anos e sujeito à disponibilidade em cada turma. Crianças de 1 a 3 anos e 11 meses estão isentas do pagamento, mas é necessária a retirada de ingresso na bilheteria para controle da capacidade do evento.