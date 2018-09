Férias em motorhome alugado são tendência

Da redação

Viajar é sempre muito bom, mas pode ficar ainda melhor se “parte da casa” for junto. A ideia que é bastante comum em outros países é levar ‘a casa’ sobre as rodas de um motorhome. A questão é o preço, ou melhor, era. Entusiasmado do com a comodidade e conforto experimentados durante uma viagem de férias pela Austrália, o empresário Paulo Zanim resolveu criar um modelo diferente de negócios apostando em uma tendência de mercado: férias sobre rodas. Assim nasceu a Pura Vida, aluguel de motorhome.

“Conceito australiano e alma costarriquenha, a Motorhomes Pura Vida instiga as pessoas, gera curiosidade, faz criar a necessidade de viajar e tirar férias através de aluguel de motorhomes”, essa é a definição que consta da apresentação da Pura Vida no site da empresa http://motorhomespuravida.com/

Zanim conta que a ideia é oferecer um modo simples de curtir a vida, visitando lugares diferentes na companhia de amigos e da família. Esse modo de viajar é muito comum nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e em alguns países da Europa. O empresário conta que por isso, a estrutura e camping que o viajante encontra nestes locais é muito boa e bem diferente da encontrada no Brasil. “Por isso, tivemos que fazer adaptações nos veículos que usamos no nosso negócio”, conta.

Os motorhomes da Pura Vida têm uma autonomia maior de água e energia que os encontrados fora do Brasil. “Além disso, fizemos adaptações para melhorar a segurança destes carros que são monitorados via satélite e em tempo real”, revela. A empresa oferece dois modelos: Bumerangue e Hermosa.

O serviço está disponível para retira e entrega para as cidades de Curitiba e São José, em Santa Catarina. Os pacotes são disponibilizados a partir de três diárias, a partir de R$ 1800. O pacote máximo disponibilizado no site é de R$ 12.600 para 28 dias. Para os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e julho, o pacote mínimo é de 10 diárias.

Além deste valor, para a contratação dos carros são cobradas taxas de limpeza que varia de R$ 190 a R$ 290. Para as viagens para Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai será cobrado uma taxa única no valor de R$ 590,00 para cobrir custos do seguro obrigatório para esses países.

Para alugar os veículos a Pura Vida faz algumas exigências, como por exemplo, a necessidade que o motorista seja habilitado há pelo menos cinco anos de carteira para carros, ou carteira B. Os veículos têm capacidade para até quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças, ou três adultos. O transporte de animais pode ser feio somente com autorização prévia da empresa.

Integração do veículo

No momento da retirada do veículo, a empresa Pura Vida faz uma integração completa para que o motorista saiba sobre o funcionamento do veículo com duração média de duas horas, contemplando. Em Curitiba, a sede da Pura Vida é na República Argentina, 1469, Água Verde. O contato pode ser feito pelo celular (41) 99672.4865 ou pelo site http://motorhomespuravida.com/