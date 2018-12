Férias escolares da rede municipal de Curitiba começam na sexta-feira

SMCS

As aulas da rede municipal de ensino de Curitiba terminam na sexta-feira, dia 21 de dezembro. A partir desta data, as quatrocentas unidades - entre escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs) - estarão fechadas.

Com o término do ano letivo, a Secretaria Municipal da Educação já prepara o início da próxima etapa para as 141 mil estudantes da rede. Em 2019, as atividades para as crianças e estudantes começam em 15 de fevereiro nas escolas municipais, CMEIs e CMAEEs.

O retorno dos profissionais da educação ao trabalho será um pouco antes, em 12 de fevereiro. Antes do encontro com os estudantes, os profissionais da Educação participarão da Semana Estudos Pedagógicos, que será feita de 12 a 14 de fevereiro.

A programação anual de formação de desenvolvimento profissional preparada pela Secretaria da Educação terá atividades nas unidades escolares.

Faróis nas férias

Durante o período de férias escolares, os Faróis do Saber instalados em praças permanecerão em funcionamento, com atendimento ao público das 9h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Apenas a Casa Encantada do Bosque Alemão terá atendimento aos sábados e domingos, das 9h às 17h, com contação de histórias às 11h, 14h e 16h.

No ano que vem, os Núcleos Regionais também estarão abertos para atendimento à população a partir do dia 2 de janeiro, para busca de documentos e de informações, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

O Programa Comunidade Escola encerrou suas atividades no último dia 15 de dezembro, retornando no mês de fevereiro.

Escola bem-cuidada

A população que vive perto das unidades da rede pode contribuir para que no período de férias as escolas e creches estejam protegidas da ação de vândalos. O apoio da comunidade é importante para que a Guarda Municipal e a polícia possam agir rapidamente.

Além do telefone 153, da Guarda, é possível ligar para a empresa G5, contratada pela Secretaria da Educação para o serviço de monitoramento interno (áreas cobertas por sensores) das unidades. O telefone é 3045-7940.