Fernanda Gentil apresenta seu último Esporte Espetacular e pede para fãs registrarem sua despedida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Gentil apresentou, neste domingo (9), seu último Esporte Espetacular. À frente da atração desde setembro de 2016, ela disse adeus no dia de comemoração dos 45 anos do programa.

Antes de entrar no ar, ela fez uma série de vídeos em suas redes sociais pedindo que os fãs registrassem e compartilhassem imagens de sua despedida.

"Pronta aqui para o meu último Esporte Espetacular. Fácil não está. Mas vamos falar do nosso sinal. Muita gente está pedindo e eu acho que não poderia ser diferente", disse em referência ao beijo e aceno que dá no fim do matinal.

"E para quem chegou recentemente e não pegou a fase do nosso sinal, é um sinal que eu faço no início e no final do programa. Vocês têm que registrar e postar com a hashtag. Pode esperar que é um código nosso", explicou.

Os fãs de Gentil não perderam tempo e logo a internet foi inundada por vídeos e fotos dos últimos segundos da apresentadora no Esporte Espetacular.

Mais tarde, ela agradeceu nas redes sociais: "Obrigada. Muito!". "Muita honra fazer parte disso tudo! Essa equipe é sensacional! Parabéns ao Esporte Espetacular pelos 45 anos de tantas historias lindas", finalizou.

Gentil continuará na Globo, mas no setor de entretenimento da emissora. Ainda não há informações sobre o programa que ela deve comandar.