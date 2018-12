Fernanda Lima não quer acordo com Eduardo Costa, e ambos faltam à primeira audiência

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Lima não quer acordo com o cantor Eduardo Costa. A apresentadora e o músico não compareceram à primeira audiência de um processo movido por ela para tentarem uma conciliação. A reunião aconteceria nesta quarta (19) no 4º Juizado Especial Criminal do Leblon, no Rio.

De acordo com o jornalista Leo Dias, do programa do SBT Fofocalizando, apenas o advogado de Fernanda, Michel Assef, foi ao local. Segundo ele, a apresentadora aguarda que a Justiça tome uma atitude por conta dos insultos sofridos por meio das redes sociais.

Eduardo Costa a chamou de "imbecil" depois que viralizou na internet um desabafo de cunho feminista feito por ela em seu programa, o "Amor & Sexo" (Globo).

Por enquanto, segundo o Tribunal de Justiça do Rio, não há data para uma nova audiência. O advogado revelou ao programa do SBT que Fernanda até aceitou o pedido de desculpas feito pelo músico, mas não pretende desistir do processo. O valor de indenização pedido por ela por danos morais é de R$ 100 mil. Não há chance de acordo antes que aconteça o julgamento.