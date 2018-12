Fernanda Montenegro lança fotobiografia no Memorial de Curitiba nesta terça

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A atriz Fernanda Montenegro tem participado de uma série de eventos culturais e do lançamento de Fernanda Montenegro: itinerário fotobiográfico em várias cidades brasileiras desde julho deste ano, quando lançou o livro na FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty. Na sequência, ela apresentou a obra na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E desde então a atriz já passou, além de São Paulo e Rio de Janeiro, também por Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília.

A próxima cidade é Curitiba, no Paraná, onde Fernanda faz o lançamento do livro nesta terça-feira, dia 4 de dezembro, às 19h30, no Memorial de Curitiba.

Fernanda Montenegro – itinerário fotobiográfico tem 500 páginas, divididas em 11 capítulos, para contar a trajetória pessoal e profissional, de mais de sete décadas de carreira da atriz. O material, organizado pela própria Fernanda, inclui fotos inéditas de seu acervo pessoal, cartas e registros raros de atuação ao lado de outros grandes do palco, como Nathália Timberg, Paulo Autran e Sérgio Britto.

Foram necessários cinco anos de trabalho para a editora e a atriz produzirem o livro, que inclui depoimentos de escritores, diretores, críticos de arte, atores e amigos. Fernanda, que participou ativamente da produção selecionando materiais, compondo textos e depoimentos, faz ainda uma comovente homenagem ao seu companheiro de trabalho e vida, Fernando Torres.