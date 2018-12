Fernanda Souza anuncia ano sabático para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Fernanda Souza, 34, anunciou nesta terça (18) que vai tirar um ano sabático em 2019.

"Estou plenamente de férias!", escreveu em sua conta no Instagram, enquanto usava uma camiseta com a definição da palavra "plena". "Que comece meu ano sabático!"

Na postagem, a atriz diz que já entregou os episódios da quarta temporada de "Vai Fernandinha", que vai ao ar no Multishow, além de já ter finalizado as gravações dos próximos dois episódios do "Só Toca Top", da Globo.

Contudo, para as férias começarem de fato, ainda restam quatro semanas com a peça "Meu Passado Não Me Condena", que ficará em cartaz no Rio de Janeiro.

"Essa 'pausa' foi planejada durante 2 anos! Trabalhei MUITO pra me dar esse presente!", escreveu Fernanda. "Não tô dizendo 'NÃO' pro meu trabalho que tanto amo... Só tô dizendo 'SIM' pra mim!"

Fernanda completará 30 anos de carreira no ano que vem. E melhor jeito de comemorar, segundo a artista, será dando um tempo nela. "Pra curtir mais, viver mais, viajar mais e comemorar meus 30 ANOS de carreira em 2019, olhando pra trás e sendo feliz com as minhas escolhas e tudo que Ele me deu!", disse.

Mas nada impede que tenhamos surpresas pela frente, como avisa a própria Fernanda: "Sou geminiana, então, sou LIVRE! Se eu acordar e quiser mudar tudo, eu posso, eu devo, e mereço!", completou.