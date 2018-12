Fernanda Souza encerra turnê de sucesso em Curitiba

Após esgotar quatro sessões em março e levar mais de nove mil pessoas ao teatro, Fernanda Souza volta a Curitiba para encerrar a turnê do seu espetáculo “Meu Passado Não me Condena”, no palco do Teatro Guaíra. As apresentações acontecem nos dias 14 e 15 de dezembro, às 21h. Os ingressos estão à venda a partir de R$30. A produção local fica por conta da Messe Produções.

Você gostaria de saber tudo sobre a vida de um artista? Como iniciou a carreira, vida pessoal, personagens, como são feitas as cenas e como funciona o roteiro de uma gravação, perrengues, fama, relação com a mídia, amigos, viagens e namoro?

Se você tem essa curiosidade, Fernanda Souza irá resolver seu problema no espetáculo “Meu Passado Não me Condena”.

Numa espécie de stand up moderno, a atriz relembra seus personagens de sucesso (Mili de Chiquititas, Mirna de Alma Gêmea, Carola de O Profeta, Isadora de Toma lá da cá, dentre outros) ao longo de vinte e cinco anos de carreira e usa a plateia como se estivesse num confessionário.

O texto foi escrito por Fernanda Souza em parceria com o produtor Léo Fuchs e direção de Pedro Vasconcelos. E já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas.

EVENTO

Kevin Mazur/TAS18

Taylor Swfit: cantora que completou 29 anos ontem ganha especial do Curitiba Cult

Especial Taylor Swift encerra festas de 2018 na capital

Ela é uma das maiores estrelas do pop atual. Recentemente quebrou mais recordes na sua carreira sendo a dona da maior turnê feminina mais rentável da década e a segunda maior turnê feminina de todos os tempos.

Taylo Swift, a cantora que completou 29 anos, ganha especial nesta sexta-feira (14), em Curitiba, no James Bar. O evento encerra as festas de 2018 produzidas pelo Curitiba Cult.

A festa começa às 22 horas com entrada a partir de R$25, com nome no mural do evento do Facebook. Todo o evento conta com a produção também do James Bar e o apoio cultural da gravadora Universal Music Basil. Falando em Taylor, a cantora anunciou que lançará, no dia 31 de dezembro, pela Netflix, o seu “reputation Stadium Tour”. O show/documentário irá mostrar um pouco dos 53 shows apresentados na América do Norte, Europa, Oceania e Ásia, onde cantou para quase 3 milhões de pessoas.

Ao todo, durante 2018, foram mais de 20 festas produzidas pelo Curitiba Cult. Entre elas, está a comemoração de 5 anos do portal que trouxe à capital os shows de Glória Groove e Jão.

Natal 2018

Gabriel Bukalowski



Último fim de semana promete levar multidão ao Centro de Curitiba

Últimas apresentações do Palácio Avenida

As últimas apresentações estão chegando! Neste fim de semana, as janelas do Palácio Avenida se abrirão pela última vez em 2018. Na sexta, sábado e domingo, às 20h20, milhares de pessoas são esperadas no Natal do Bradesco. As apresentações são gratuitas. A história das crianças que, com a ajuda do personagem ‘Sonho’, interpretado por Beto Sargentelli, resgatam os sonhos esquecidos, emociona o público embalado por músicas inéditas como Lindo Balão Azul, Superfantástico e Lua de Cristal.

Literatura

Marlos Bakker



Paula Fernandes: cantora realiza hoje sessão de autógrafos. Entrada é gratuita



Paula Fernandes lança biografia em Curitiba

Nesta sexta-feira (14), a cantora Paula Fernandes vem a Curitiba para lançar sua biografia “Pássaro de Fogo-Minha História“.

O evento acontece na Livrarias Curitiba, dentro do Shopping Palladium, a partir das 19h. A entrada é gratuita.

A cantora irá autografar 200 livros que já podem ser garantidos junto com a senha, na própria livraria. Em abril de 2019, Paula Fernandes retorna a Curitiba para apresentação no palco do Teatro Positivo.

Os ingressos estão à venda a partir de R$70 e leitores do Curitiba Cult têm 50% de desconto no valor inteiro.