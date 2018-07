Ferramenta ajuda estudante do ensino médio na escolha profissional

Da redação

Uma das maiores dificuldades dos estudantes do ensino médio é decidir qual o curso de graduação mais adequado às expectativas profissionais futuras. Não à toa, a incompatibilidade da personalidade do aluno com o curso escolhido é considerada uma das principais causas da evasão no ensino superior, segundo dados do MEC de 2015. Para as instituições de ensino públicas e privadas, que registram taxas de evasão anual em torno de 20% nos últimos 15 anos, a indecisão profissional representa grave comprometimento nos investimentos em educação, além de gerar dificuldades para alocar recursos na abertura de mais vagas no ensino superior.

Pensando nisso, o Grupo Uninter desenvolveu programa de auxílio à escolha profissional para estudantes do ensino médio, chamado Link no Futuro. A intenção é oferecer recursos acessíveis que podem ajudar estudantes de todo o país no processo de escolha e autoconhecimento. Lançado em abril deste ano, mais de 10 mil alunos do Paraná já tiveram acesso; a expectativa é alcançar 50 mil alunos até o final do ano, período de realização de vestibular.

O serviço é totalmente gratuito: basta realizar inscrição no site e dar início à avaliação. Por meio de perguntas que investigam o perfil comportamental do aluno, bem como os gostos e aptidões, em um teste que leva entre 20 a 30 minutos para ser respondido, os estudantes podem entender melhor suas preferências. “Ao fim, o sistema apresenta as áreas de interesse e o peso de cada área no perfil do aluno, bem como uma lista de cursos mais adequados ao perfil profissional”, explica Joselmo Rezende, gestor do projeto.

Ainda no site é possível ter acesso a informações e dicas sobre ENEM, Prouni e outros programas do governo, dicas de provas, estudos, matérias sobre profissão e carreira. “A Uninter cumpre sua função social com a educação ao ajudar nossos jovens a descobrir suas vocações e preparem-se ao mercado de trabalho”, finaliza Alfredo Pires, Diretor de Negócios da Uninter.

Link no Futuro: combate à evasão no ensino superior

Para muitas pessoas, a indecisão profissional pode ser um problema que os acompanha mesmo após a fase de encerramento do ensino médio, e se estender por muitos anos. Por isso, o projeto da Uninter começa a ser apresentado aos estudantes já no 1º ano do ensino médio. “ A intenção é acompanharmos o desenvolvimento desse aluno ao longo de todo o ensino médio até o momento do primeiro vestibular para dar segurança na escolha”, avalia Rezende. As atividades do primeiro e segundo ano iniciaram em Curitiba este ano e serão levadas para todo o Brasil. No entanto, a plataforma já está disponível online para estudantes de todo o país.

Dayane dos Santos Ferreira, 28 anos, mora em Itabaiana, no Sergipe. Desde que completou o ensino médio, não conseguiu dar andamento ao sonho de ter um diploma. Recentemente, ela procurou o projeto Link no Futuro para confirmar suas aptidões. “De todos os sites de teste vocacional, este foi o melhor. Linguagem contemporânea, moderna, despojada”, avalia. Como resultado, encontrou três sugestões de curso: Psicologia, Filosofia e Publicidade e Propaganda.

Além das opções de curso, o teste oferece outros subsídios que devem ser levados em conta, como áreas e aptidões que podem ser exploradas. O objetivo é fomentar a escolha mais assertiva de acordo com a realidade de cada estudante. “Vi que tenho aptidão em Ciências Humanas, Ciências da Saúde e Linguística, Letras e Artes”, conta Dayane. Após avaliar as considerações do resultado, Dayane optou por fazer Psicopedagogia no próximo semestre. “Pensando em empregabilidade, nas áreas que eu gosto e no resultado do teste, decidi pelo curso de Psicopedagogia”, finaliza.