Ferroviária e Ituano vencem a primeira no Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ferroviária conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira (28), a equipe de Araraquara derrotou o Botafogo-SP, fora de casa, por 2 a 1.

Com o resultado, a Ferroviária subiu para a terceira colocação do Grupo C, com quatro pontos, e só está atrás do Corinthians por ter menor número de gols marcados. A liderança da chave é do Bragantino, com cinco pontos.

Maurinho e Élton marcaram os gols da Ferroviária, enquanto Ednei descontou para o Botafogo-SP. O time de Ribeirão Preto não começou bem o campeonato e tem a segunda pior campanha na classificação geral. No Grupo D, é o lanterna, com um ponto.

Em outro jogo desta segunda, o Ituano também venceu pela primeira vez no campeonato. A equipe rubro-negra derrotou o São Bento por 2 a 0. Os gols foram de Claudinho e Martinelli.

Com o resultado, o Ituano chegou ao terceiro lugar no Grupo D, com quatro pontos. Está um atrás do Oeste e a dois do São Paulo. Já o São Bento tem a pior campanha do Paulista, com um ponto somado. A equipe de Sorocaba faz parte do Grupo B, que é liderado pelo Palmeiras, com sete pontos. Novorizontino, com quatro, e Guarani, com três, vêm logo atrás.