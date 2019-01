Ferroviária e Ponte se enfrentam em busca de recuperação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ferroviária e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 17h, no estádio Fonte Luminosa, em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. O time de Araraquara foi derrotado pelo Santos na estreia, enquanto os campineiros ficaram em um empate sem gols contra o Oeste. Para tentar reagir, o técnico da Ponte, Mazola Júnior, deve fazer mudanças e promete uma formação mais ofensiva. Com isso, Hugo Cabral vai ganhar uma chance no ataque ao lado de Thales. Já a Ferroviária não deve ter uma alteração drástica, pois, na opinião do técnico Vinícius Munhoz, a equipe se comportou bem na Vila Belmiro.

Bragantino visita o Oeste

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bragantino enfrenta o Oeste nesta quarta-feira (23), às 19h15, na Arena Barueri, em busca da segunda vitória. Na estreia, o time dirigido por Marcelo Veiga derrotou o Guarani em casa por 1 a 0. Já o Oeste atuou como visitante e conseguiu um bom empate diante da Ponte Preta. Para esse confronto, o Bragantino terá uma alteração no meio-campo, com a entrada de Klauber em lugar de Adenilson. Já o Oeste terá a mesma formação da partida de estreia.