Ferroviária vence a segunda seguida e lidera grupo do Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ferroviária conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (31), a equipe de Araraquara derrotou o Ituano, no estádio Fonte Luminosa, por 2 a 1.

Com o resultado, a Ferroviária chegou aos sete pontos e lidera o Grupo C, seguido pelo Bragantino, com cinco. O Corinthians está em terceiro, com quatro, ao lado do Mirassol.

No primeiro triunfo diante de sua torcida, a Ferroviária abriu dois gols de vantagem, com Tony e Higor Meritão. No fim, Morato descontou para o Ituano.

O tropeço manteve o Ituano na terceira colocação do Grupo D, com quatro pontos. À frente estão São Paulo, com seis, e Oeste, com cinco.

Outro time do interior na zona de classificação é o Novorizontino, que derrotou o Botafogo-SP por 1 a 0 em casa. O time chegou aos sete pontos e é vice-líder do Grupo B, atrás do Palmeiras, com dez.

Cléo Silva fez o gol do segundo triunfo do Novorizontino, que tem um ponto de vantagem sobre o Guarani. Já o Botafogo-SP tem a pior campanha do Paulista, com apenas um ponto e três derrotas consecutivas.

Em outro jogo desta quinta, São Bento e São Caetano empataram por 1 a 1, em Sorocaba, e continuam sem triunfar. O time de Sorocaba ocupa a lanterna do Grupo B, com apenas dois pontos. A equipe do ABC também está em quarto lugar, no Grupo A, com três pontos, dois atrás da Ponte Preta na zona de classificação.