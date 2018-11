Festa da Pabllo chega esta semana a Curitiba com participação de Iza

Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta sexta-feira, dia 30 de novembro, Curitiba recebe a “Festa da Pabllo” no Spazio Van. A festa faz parte da NPN Tour (referência a “Não para não”, segundo álbum de Pabllo Vittar) e traz também à capital a cantora Iza e Mateus Carrilho — ex-integrante da Banda Uó. Os ingressos já estão no segundo lote e podem ser comprados sem taxa de conveniência, em dinheiro, nos pontos de venda físicos: Botanique Café Bar, PinUp Beauty Hair, Barbearia PinUp Alternative, Whatastore e Whatafuck Hamburgueria do Shopping Hauer. Também é possível comprar os ingressos online, com taxa de conveniência, pelo site Eventbrite.

Com o símbolo da diversidade e repleta de convidados especiais, a festa tem como objetivo levar a representatividade de Pabllo Vittar para rodar o país. A Festa da Pabllo já passou por diversas cidades brasileiras e levou ao palco nomes como Lia Clark, Gloria Groove, Mulher Pepita e Preta Gil.

“Esse evento é um sonho realizado e dá voz a um time de mulheres e amigas que estiveram ao meu lado desde o início da carreira. A Festa da Pabllo celebra a representatividade com muita música e diversão. Estou muito feliz por mais uma conquista. E se preparem que ainda é só o começo, manas. Vem com a gente se divertir muito”, diz Pabllo Vittar, que promete hits e muitas músicas dos dois álbuns.

Serviço:

Festa da Pabllo l Curitiba

Quando: 30 de novembro

Onde: Spazio Van Shows e Eventos - Linha Verde, 14934 - BR 116

Ingressos online já disponíveis: www.eventbrite.com.br. Valores variam de R$ 40 a R$ 160 e R$ 1500 o camarote.