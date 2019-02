Festa da Uva de Colombo está chegando e divulga mapa dos eventos

A 54ª edição da Festa da Uva de Colombo, uma das mais tradicionais e importantes festas da Grande Curitiba, e que acontece entre os dias 7 a 10 de fevereiro, disponibiliza no hot site da Prefeitura de Colombo o mapa de como será o evento. É uma prévia do que as pessoas que forem até o Parque da Uva poderão encontrar. A festa comemora os 129 anos de emanciapção de Colombo, que tem a maior colônia italiana do Paraná.

No mapa é possível ver onde estará localizado o Palco Principal, Área Vip, Pista e Palco 2. Além de outros lugares pontuais e importantes para garantir o bom funcionamento da festa, como Praça de Alimentação e Sanitários.

O palco principal é o ponto dos shows e apresentações. Estão confirmados shows de expressão nacional. Os principais são o padre Cleberson Evangelista (dia 7 de fevereiro), Maiara e Maraisa (dia 8), Bruno e Barreto (dia 9) e Gustavo Lima (dia 10). Todos os dias também acontecem apresentações de grupos folclóricos e locais, além de missas e outros eventos ligados à colonização italiana.

Mas, a Festa da Uva tem ainda a comercialização do produto que dá nome à festa. Produtores da região comercializam uvas, vinhos coloniais, sucos, salames, queijos e outros. As uvas que serão comercializadas são produzidas pela agricultura familiar do município. Cada quilo será vendido na festa pelo preço de R$ 6,00. Em Colombo existem mais de 30 produtores da agricultura familiar que trabalham com o plantio e comercialização da uva e seus derivados, como sucos e geleias.