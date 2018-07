Festa do título tem dezenas de feridos e 90 detidos, dizem autoridades

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França voltou a ser campeã da Copa do Mundo após 20 anos de espera. A festa dos torcedores, portanto, foi muito grande. Apesar disso, alguns se excederam. De acordo com as autoridades de Paris, 90 pessoas foram detidas e 45 policiais ficaram feridos na capital.

Muitos incidentes ocorreram em Paris. O maior tumulto foi registrado próximo ao Arco do Triunfo. Além de confusões, carros foram incinerados, lojas tiveram suas vitrines quebradas e bancas foram depredadas.

A festa em Paris foi vigiada por mais de 110 mil policiais e 44 mil bombeiros. Nas ruas próximas ao Arco do Trinfo, foram registradas mais de um milhão de pessoas no auge da celebração.

No último domingo (15), a seleção da França venceu a Croácia por 4 a 2 e faturou o título da Copa do Mundo da Rússia de 2018.