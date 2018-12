Festival Bons Tempos: Morretes recebe 25 shows na virada do ano

Maitê Ritz, para o Barulho Curitiba

Já pensou em passar o feriado de ano novo no Litoral, mas longe das praias lotadas e estradas engarrafadas? Esta é a proposta do Festival Bons Tempos, que acontece em Morretes, de 29 de dezembro a 2 de janeiro. A programação conta com nada menos que 25 shows de gêneros musicais variados, que vão do jazz ao rock, além de oferecer atividades como recreação infantil, mostra de cinema, prática de yoga e ambiente para produção de arte e espaço xamânico.

