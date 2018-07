Festival de Inverno da UFPR tem início e leva 'cores vivas' para Antonina

Da Redação Bem Paraná com UFPR

O Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná começou na noite de sábado (14), no município de Antonina, com o show do cantor e compositor Paulinho Moska e a Orquestra à Base de Corda. A abertura do evento aconteceu no Coreto da Praça Coronel Macedo, que ganhoi cores para se transfomrar em palco do festival.

A programação do Festival de Inverno promoverá uma série de atividades artísticas e educativas até o dia 21. Serão mais de 20 espetáculos de música e teatro e 14 oficinas, sendo seis direcionadas a públicos específicos de Antonina.

Domingo

A programação de domingo (15) terá início às 18h30 na Igreja São Benedito, com o concerto do Coro e Madrigal da UFPR.

A Orquestra Filarmônica da UFPR apresenta “Efemérides”, às 20h, no Theatro Municipal.

O show do cantor João Lopes, conhecido como Bicho do Paraná, fecha a noite do segundo dia de festival no Coreto da Praça Coronel Macedo, a partir das 21h30.

Transmissão ao vivo

A UFPR TV transmitirá ao vivo os principais espetáculos do festival – assista pela internet ou pelo canal 15 da NET.

Confira a programação completa do Festival de Inverno da UFPR.

Transporte

A UFPR disponibilizará ônibus para estudantes e servidores da instituição. Para embarcar, é necessário apresentar um documento com foto, comprovando vínculo com a universidade.