Festival de Inverno e final da Copa agitam o fim de semana em Curitiba e o Litoral

Quem ficar em Curitiba neste final de semana poderá aproveitar opções de lazer diversificadas. Tem final de Copa do Mundo no Bud Basement, American Day com open de batata frita, últimos dias do Festival Subtropikal e apresentações de teatro e música clássica.

Quem optar por sair da cidade rumo ao litoral poderá curtir a abertura do Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Antonina. O evento começa no sábado (14), com apresentação conjunta do compositor Paulinho Moska e da Orquestra à Base de Corda de Curitiba. O Festival, que segue até dia 21 de julho, oferece oficinas e apresentações musicais gratuitas.

No sábado também tem a primeira edição do American Day, que acontece na Fábrica da Way Beer, em Pinhais. Organizado pelo time de futebol americano Curitiba Silverhawks, o evento terá open bar de batata frita, polenta e nuggets.

O fim de semana também marca a última oportunidade para participar das discussões promovidas pelo Subtropikal - Festival de Criatividade Urbana, que acaba no domingo (15/7). O evento terá uma festa de encerramento, na Usina 5, com participação de inúmeros rappers e DJs.

Até domingo (15), o Teatro Novelas Curitibanas apresenta a atração Vozes de Abrigo, da Cia Laica, que promete discutir a questão social do abandono infantil. Já a Capela Santa Maria, no domingo, terá uma noite lírica com trechos de óperas, árias e duetos.

O Pavilhão Étnico do Memorial de Curitiba, também no domingo, conta com apresentação do Grupo Folclórico Ucraniano Poltava e oficina, com música e dança sobre cultura afro-brasileira, do Grupo Folclórico Ilu Orin Ijó.

França e Croácia

Para fechar a programação do domingo (15), a final da Copa do Mundo, às 12h, terá um evento completo no último dia de atividades do Budweiser Basement. Além de diversas atrações musicais e cerveja em dobro, quem for assistir ao jogo entre França e Croácia poderá saborear um churrasco do Angus Young Clube de Carnes.

A programação completa

Paulinho Moska e Orquestra à Base de Corda no Festival de Antonina

Para quem não quiser ficar em Curitiba, o já tradicional Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná (UFPR) é uma ótima opção. O evento começa no sábado (14/7) e vai até dia 21. Durante toda a semana, o público poderá participar de oficinas (com inscrição prévia) e acompanhar gratuitamente mais de 20 apresentações musicais e teatrais.

O Festival abre com show conjunto do compositor e cantor Paulinho Moska e da Orquestra à Base de Corda de Curitiba (OABC), às 21h30, na Praça Coronel Macedo. O repertório conta com canções de Moska e releituras desenvolvidas pelo grupo. A apresentação promete repetir o sucesso de uma parceria já vista na Corrente Cultural 2013 e no Projeto Sesi Música, em 2015.

Data: 14 de julho

Horário: 21h30

Local: Praça Coronel Macedo - Antonina

Gratuito

American Day

O American Day terá sua primeira edição no sábado (14/7), na fábrica de cervejas da Way Beer, em Pinhais. O evento, organizado pelo time de futebol americano Curitiba Silverhawks, terá música, cerveja artesanal e, por R$ 30, open bar batata frita, polenta e nuggets. Crianças entre 5 e 10 anos pagam meia entrada.

Em parecia com a Way Beer e com o London Lounge Pub, o American Day tem como principal objetivo arrecadar fundos para possibilitar a participação do Curitiba Silverhawks no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. O evento, além de uma programação gastronômica proposta pela Way Beer, também contará com diversas outras opções de foodtruck.

Data: 14 de julho

Horário: 10h às 18h

Local: Fábrica da Way Beer - Rua Pérola, 331, Pinhais

Ingressos: open bar por R$ 30. Crianças entre 5 e 10 anos pagam R$ 15

Musical no Teatro Novelas Curitibanas

Entre quinta-feira (12/7) e domingo (15/7), o Teatro Novelas Curitibanas apresenta a atração Vozes de Abrigo, da Cia Laica. Com uma linguagem que mistura animação e drama, o espetáculo dirigido por Fábio Nunes Medeiros, com música original de André de Souza, procura mostrar histórias fictícias e reais de crianças em situação de abrigo e problematizar a questão do abandono parental.

A apresentação da peça é adaptada ao espaço do teatro, que é um casarão, para dar ao público a sensação de realmente estar em um abrigo. Vozes de Abrigo estreou em 2016 e fez parte da última edição do Festival de Teatro de Curitiba, sendo sucesso de público. A duração é de 60 minutos.

Data: 12 a 15 de julho

Horário: 20h

Local: Teatro Novelas Curitibanas - Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1222

Ingressos: R$ 10 e R$ 20

Festival Subtropikal e festa de encerramento

Este final de semana é o último para aproveitar o Subtropikal - Festival de Criatividade Urbana de Curitiba, que acontece na Casa Subtropikal, Centro da cidade. O evento busca criar conexões humanas e explorar as diferentes áreas da criatividade para discutir possibilidades de transformação social. Entre os temas abordados e propostos pelos criadores rotativos, estão: Futuro, Arte, Criatividade, Consumo, Relações, Propósito e Consciência.

O encerramento do Festival acontece no domingo (15/7), na Usina 5, com apresentações de diferentes vertentes musicais. O beatmaker e produtor Vinícius Nave convida os rappers Rael, Flora Matos e Rico Dalasam, que se apresentam no formato inédito de jam session, o grupo de live-performance Teto Preto e os djs Dani Souto, RHR, Cauana, Zopelar, Bila e Esa Williams. Ingressos a partir de R$ 55.

Festa de encerramento: 15 de julho

Horário: 20h

Local: Usina 5 - R. Constantino Bordignon, Prado Velho

Final da Copa do Mundo com churrascada no Bud Basement

Domingo (15/7) marca o último dia do Budweiser Basement, que abriu uma programação com diversas atividades durante o período de Copa do Mundo. Para a final, que será disputada por França e Croácia, às 12h, o local recebe atrações musicais e uma churrascada comandada por profissionais do Angus Young Clube de Carnes. Os pratos, com acompanhamentos, custarão R$ 25.

O Bud Basement ainda oferece cerveja em dobro das 12h às 16h, com apresentações, após o término da partida, de Lenhadores da Antártida, DJ Fefo, Elisa Mohr e Blokinho.

Data: 15 de julho

Horário: 12h

Local: Budweiser Basement - R. Engenheiros Rebouças, 1255

Noite Lírica na Capela Santa Maria

Domingo (15/7) é dia de Noite Lírica na Capela Santa Maria. O local recebe apresentações de música clássica, às 20h, com trechos óperas, árias e duetos. O concerto terá participação das sopranos Ana Paula Brunkow e Annelise Cavalcanti Prado, do tenor Marcello Vanucci, da pianista Priscila Malanski e do violonista Giovanno Henrique. Ingressos disponíveis a partir de R$ 15.

Data: 15 de julho

Horário: 20h

Local: Capela Santa Maria - Conselheiro Laurindo, 273

Ingressos: R$ 15 e R$ 30

Folclore e oficina no Pavilhão Étnico

Neste domingo (15/7), o Pavilhão Étnico do Memorial de Curitiba recebe o Grupo Folclórico Ucraniano Poltava, que se apresenta das 11h às 12h, e do Grupo Folclórico Ilu Orin Ijó, das 12h às 13h, com ritmos da cultura afro-brasileira. Após a apresentação, o Ilu Orin Ijó abre uma oficina com o público para discutir, com dança, música e contação de histórias, a rica cultura afro-brasileira.

Data: 15 de julho

Horário: 11h

Local: Praça Iguaçu do Memorial de Curitiba - R. Claudino dos Santos, 79

Gratuito