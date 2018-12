Festival Gastrotiba Alegra fecha calendário gastronômico de Curitiba em 2019

Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta segunda-feira (3/12) Curitiba deu início a mais uma edição do já consagrado Festival Gastronômico Gastrotiba Alegra. Pela terceira vez na Capital, o evento trará como novidade pratos de picanha suína criados exclusivamente para o festival e preparados pelos 13 restaurantes participantes, ao preço fixo de R$ 39,90.

Na 3ª edição, o nome destaque do evento é Festival Picanha Suína Alegra, fazendo menção ao corte que será utilizado pelos estabelecimentos para produzir receitas especiais. “O foco tradicional do encontro, desde a sua primeira edição, é a carne suína, pois a Alegra entra como a apoiadora oficial do Festival. Essa é uma forma que temos de promover ainda mais a carne suína e seus variados cortes entre os clientes dos principais restaurantes da cidade”, avalia o analista de marketing da Alegra, Amauri Castro.

Dentre os pratos que serão oferecidos estão “Picanha suína Thai”, “Picanha suína ao molho Pistache”, “Picanha Maiale”, “Picanha Suína com Cuscuz de castanhas”, entre outros.

O Festival Picanha Suína Alegra é uma ação do Gastrotiba, um grupo independente que visa divulgar a culinária local com pratos de ingredientes nobres, mas com preços acessíveis. Nesta edição, o evento segue até o dia 30 de dezembro e os pratos podem ser conferidos nos restaurantes participantes durante os horários de funcionamento das casas. Confira abaixo os restaurantes participantes e os pratos criados pelos chefs:

Insensatos Hamburgueria e Petiscaria

Prato: Petisco Insensatos Pork Lemon

Descrição: Picanha suína Alegra cortada em tiras, refogada com shoyo, ervas finas e alho moído torrado, coberto com creme de alho. Acompanha batata rústica sem casca com lemon pepper.

Chef: Diego Sansana

Marbô Bakery

Prato: Picanha suína Thai

Descrição: Picanha grelhada, crosta de pimenta e gergelim (levemente picante), biro biro de castanhas e sementes, musseline de banana da terra, charuto de pupunha e espinafre orgânico com pico de nozes.

Chef: Marcos Bortolozo

Cantina do Délio

Prato: Braciole di Maiale com patate dolce i sottaceti di cipolla

Descrição: Picanha suína grelhada com purê de batata doce e picles de cebola roxa

Chef: Rafael Gonçalves

Pistache Pizza e Gastronomia

Prato: Picanha suína ao molho Pistache

Descrição: Picanha suína grelhada coberta com molho de pistache, acompanhadas de batatas rústicas ao creme de Aji, salsa verde e sagu de balsâmico e laranja, caprese de palmito tostado e pesto de rúcula

Chef: Alê Gonçalves

Silzeu's

Prato: Picanha embriagada

Descrição: Picanha suína fatiada marinada com alecrim e tomilho, cerveja preta, alho triturado e sal temperado

Chef: Inês Portela

Quitutto Gastropub

Prato: Picanha braseada

Descrição: 450g de picanha suína braseada em parrilla argentina e mix de legumes assados e confitados na brasa, acompanha vinagrete campeiro e farofa com bacon

Chefs: Rafael Kulia e Adones

Forneria Copacabana

rato: Picanha Suína com purê de abóbora

Descrição: Picanha suína grelhada servida com purê cremoso de abóbora, sálvia e crispy de parma

Chefs: Beto Madalosso e Wellinton Almeida

Bar Quermesse

Prato: O bar do porco

Descrição: Picanha suína fatiada, chapeada na banha de porco, coberta por calda de goiabada picante acompanhada de batatas rústicas.

Chef: José Neto

Limoeiro

Prato: Picanha Maiale

Descrição: Picanha suína grelhada acompanhada de risotto de alho poró

Chef: Vania Krekniski

Peruano Gastronomia e Cultura

Prato: Picanha Nativa

Descrição: Suculenta picanha suína grelhada, com guarnição de amatalado caribenho, pacotones colombianos, chutney artesanal de morango e "chalaquita" vinagrete peruano

Chef: Fernando Matsushita

Gordo e Magro

Prato: Picanha suína Gordo e Magro

Descrição: Picanha suína com tempero da casa, batata frita com lemon pepper e onion rings

Chef: Maurício Fontana

Cana Benta

Prato: Iscas de picanha suína flambada na cachaça e picles

Descrição: Iscas de picanha suína flambada na cachaça artesanal, acompanha picles e raíz forte

Chef: Délio Canabrava

Quintana Gastronomia

Prato: Picanha Suína com Cuscuz de castanhas

Descrição: Picanha suína grelhada, molho de vinho e especiarias, cuscuz de castanhas, legumes orgânicos, ervas e um toque de maracujá

Chef: Gabriela Vilar Carvalho