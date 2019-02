Filho de Salinger confirma existência de inéditos e diz que prepara publicações

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filho do escritor americano J. D. Salinger confirmou pela primeira vez que o autor de "O Apanhador no Campo de Centeio" deixou uma grande quantidade de escritos ao morrer e que ele e a viúva de seu pai estão trabalhando o mais rápido que podem para publica-los.

Matt Salinger falou sobre o assunto nesta sexta (1º) em entrevista exclusiva para o jornal britânico Guardian.

Depois do sucesso estrondoso de "O Apanhador no Campo de Centeio" (1951) e de lançar três livros, o autor americano resolveu se afastar da vida pública em 1965.

Em 2000, a filha do autor Margaret Salinger contou que o pai um dia lhe mostrou um cofre no qual guardava seus escritos, marcados com cores para sinalizar o que deveria ser publicado ou destruído após sua morte.

Matt disse que seu pai "fervilhava com ideias e pensamentos". "Ele parava o carro quando estava dirigindo para escrever algo e ria de si mesmo, às vezes ele lia para mim, às vezes não, e perto de cada cadeira ele tinha um bloco de anotações", conta.

"Ele decidiu que a melhor coisa a fazer para seus escritos era não ter muitas interações com pessoas", diz Matt.

Em 2014, a biografia "Salinger", de Shane Salerno e David Shields, trouxe um novo fato. O autor não só continuara a escrever, diziam os biógrafos, como deixara instruções para a publicação de uma série de inéditos entre 2015 e 2020.

Matt, que é ator e produtor, nega ainda a existência dos cinco novos livros do pai, incluindo uma novela com Holden Caulfield, personagem de "O Apanhador", e um romance sobre seu curto casamento com Sylvia, uma colaboradora nazista, aventadas pela biografia e pelo documentário de mesmo nome dos mesmos autores.

Segundo Matt, nenhum membro próximo da família contribuiu para a pesquisa dos biógrafos e os rumores, segundo ele, são "puro lixo". "Qualquer um que tenha entendido meu pai acharia a ideia de que ele escreveria um livro sobre seu primeiro e breve casamento histericamente engraçada. Isso está muito distante do reino da plausibilidade", diz.