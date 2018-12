Filipe Luíz sofre lesão e desfalca o Atlético de Madri por três semanas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Filipe Luís teve um desconforto muscular e vai desfalcar o Atlético de Madri por três semanas, informou o jornal “Marca”, neste domingo (15).

Durante a partida do sábado contra o Valladolid, o lateral sentiu dores na região da coxa e foi substituído por Thomas Partey.

O episódio vai der difícil para Filipe, já que o atleta estava voltando a jogar após um lesão em novembro, durante o jogo contra o Mônaco, pela Champions League.

Já na partida, o clube do brasileiro venceu o Valladolid por 3 a 2 e está na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 31 pontos.