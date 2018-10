Filipinho perde em Portugal e aumenta chance de título antecipado de Medina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chance de Gabriel Medina conquistar o título do Mundial de surfe (WSL, em inglês) já nesta etapa, em Portugal, aumentou. O campeão de 2014 venceu sua bateria na terceira fase e viu um de seus concorrentes pelo troféu, o compatriota Filipe Toledo, ser eliminado nesta quinta-feira (18).

Para sair de Portugal com mais um título mundial, Medina precisa agora vencer a etapa e torcer para que o australiano Julian Wilson, que ainda não disputou sua bateria na terceira fase, seja eliminado antes das semifinais. Caso isso não aconteça, a decisão ficará para a última etapa, em dezembro, no Havaí.

Filipinho, por sua vez, 'seca' Medina e torce para que o compatriota não seja campeão em Portugal para manter suas chances de título. Neste cenário, o brasileiro espera o final da etapa portuguesa para saber que combinações na última etapa lhe garantiriam o título.

A disputa da terceira fase esquentou com a entrada de Medina na água, na sexta bateria. O brasileiro venceu o australiano Ryan Callinan por 13,60 e 7,33. Uma interferência foi marcada contra Callinan, mas Medina venceria mesmo se o rival não fosse punido com a perda da pontuação de uma de suas ondas.

Na sétima bateria, Filipe Toledo fez um duelo equilibrado com o francês Joan Duru e vencia até o minuto final. Porém, em sua última onda, Duru conseguiu uma nota 6 e virou o placar para 12,50 a 12,10.

Julian Wilson disputa a terceira fase na 12ª bateria, quando enfrentará o brasileiro Ian Gouveia. Para chegar às semifinais e garantir chances no Havaí independentemente do resultado de Medina, ele precisará passar por outras duas fases em Portugal.

Na quarta fase, Medina enfrentará o português Frederico Moraes e o polinésio Michel Bourez. Os dois melhores avançam para as quartas de final.

O ranking do Mundial de surfe trabalha com o descarte dos dois piores resultados de cada surfista no ano, o que aumenta as combinações previstas para a disputa do título. Medina chegou à Portugal como líder da temporada com 51.770 pontos. Filipinho começou a etapa com 51.450 e Julian Wilson com 47.125.