Filme 'Chega de Fiu Fiu' tem exibição ao ar livre e gratuita nesta sexta em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Dia 23 de novembro, sexta-feira, a partir das 19h, o Instituto Aurora vai exibir o filme “Chega de Fiu Fiu”, na Praça Generoso Marques, em parceria com o SESC Paço da Liberdade e a Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná.



O longa é um projeto que faz parte da campanha “Chega de Fiu Fiu”, criada em 2013 pelo Think Olga contra o assédio sexual. Das diretoras Amanda Kamanchek Lemos e Fernanda Frazão, ele foi fruto do apoio que a campanha recebeu e revela o dia a dia de três mulheres que mostram como a violência de gênero é constantemente praticada no espaço público urbano. E estimula uma reflexão: será que as cidades foram feitas para as mulheres?



“Chega de Fiu Fiu” atingiu em menos de 24 horas a meta de arrecadação financeira para ser viabilizado. Mais de mil pessoas doaram recursos para execução do filme, que ainda não está disponível para ser visto em canais públicos. As exibições ocorrem sempre em sessões especiais e, na sexta, o Instituto Aurora vai promover mais uma delas. A primeira exibição promovida pelo Instituto ocorreu no começo de outubro deste ano, no prédio histórico da UFPR, mas por conta dos muitos pedidos, duas novas exibições foram pensadas. Uma aconteceu dia 20 de novembro no Politécnico e a última do ano será em frente ao Paço da Liberdade.

A exibição ocorre dia 23 de novembro, às 19h, na Praça Generoso Marques, ao ar livre. Teremos espaço para 200 pessoas e o evento é gratuito.



Antes da exibição, haverá uma fala de abertura sobre assédio em locais públicos e a cidade como lugar de pertencimento à mulher. Participará como convidada Taysa Schiocchet, professora adjunta da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR, doutora em Direito e coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade.



O trailer do filme pode ser visto aqui: https://www.youtube.com/watch?v=S-P-tfkGAeQ