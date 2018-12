Filme da Turma da Mônica ganha primeiro trailer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O momento tão espelado se aploxima. Com previsão de estreia para junho de 2019, foi divulgado nesta terça-feira (18) o primeiro trailer do filme "Turma da Mônica - Laços".

O longa será a primeira aventura live-action (que usa atores reais) da turminha criada pelo cartunista Mauricio de Sousa.

O trailer dá uma ideia do que podemos esperar da trama, que parece girar em volta de um plano infalível de Cebolinha (Kevin Vechiatto) para recuperar o cão Floquinho, que está desaparecido.

Está lá também, é claro, todo o resto da turma, Mônica (Giulia Benite), Cascão (Gabriel Moreira), Magali (Laura Rauseo) e a arma-coelho Sansão.

Dirigido por Daniel Rezende (Bingo: O Rei das Manhãs) e contando com um estrelado elenco adulto, que inclui Rodrigo Santoro como o Louco, Monica Iozzi como a Dona Luísa, Paulo Vilhena como seu Cebola, e Ravel Cabral como o Homem do Saco, "Turma da Mônica - Laços" é baseado na graphic novel homônima lancada em 2013 pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi.

"A cada novo trailer que vemos do filme Laços fica aquele gostinho de quero mais. E posso garantir que a produção está além das expectativas. Preparem seus corações!", disse o criador da turma, Mauricio de Sousa.