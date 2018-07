Filme de Paulo Biscaia Filho rodado nos EUA chega aos cinemas

Redação Bem Paraná com assessoria

Nome conhecido no cinema de terror brasileiro, o diretor curitibano Paulo Biscaia Filho (o mesmo de “Nervo Craniano Zero” e “Morgue Story – Sangue, Baiacu e Quadrinhos”) apresenta ao público brasileiro seu primeiro longa-metragem internacional, rodado nos Estados Unidos: “Virgin Cheerleaders in Chains”, que no Brasil ganhou o título de “Virgens Acorrentadas”. Esta produção de terror tem estreia nacional em 09 de agosto, com distribuição da Moro Filmes, de Curitiba.

Filmado na cidade de Austin, no estado do Texas (EUA) entre abril e maio de 2016, “Virgens Acorrentadas” utiliza de metalinguagem para contar sua trama, apresentando um roteirista que decide fazer um filme de terror de baixo orçamento em uma mansão sinistra. Mas no decorrer das filmagens, o elenco e a equipe se deparam com uma família de assassinos sádicos, que reescreveu o roteiro do filme.

A produção e o roteiro são de Gary McClain Gannaway, que conheceu Paulo Biscaia Filho durante um festival de cinema nos EUA, em que o diretor apresentava um de seus filmes. Iniciou-se assim um contato que resultou nesta coprodução de terror entre o Brasil e os EUA. No final de 2017, Gary esteve no Brasil participando do festival Grotesc-O-Vision, onde o filme teve sua primeira exibição mundial. Na ocasião, também estavam presentes o diretor Paulo Biscaia Filho e a atriz principal, Elizabeth Maxwell.

Sobre o diretor Paulo Biscaia Filho

Com uma carreira dedicada ao teatro e ao cinema, Paulo Biscaia Filho fundou a companhia e produtora Vigor Mortis em 1997, em Curitiba, Paraná. Antes de se lançar como diretor de cinema, realizou mais de uma dezena de espetáculos em teatro, como dramaturgo e diretor. Muitas dessa peças traziam referências do Teatro Grand Guignol (encenações de terror com muito sangue no palco).

No cinema, lançou seu primeiro longa-metragem em 2010. Escolheu uma história de sucesso que já havia sido encenada no teatro: "Morgue Story - Sangue, Baiacu e Quadrinhos", que contou com o mesmo elenco da peça. O filme participou de mais de 40 festivais internacionais e recebeu diversos prêmios, incluindo o de Melhor Filme de Horror no Festival de Swansea (Pais de Gales) e no Heart of England Film Festival (Inglaterra). Permaneceu em cartaz por 8 semanas nos cinemas de Curitiba.

Em 2011 lançou uma série de 4 curtas-metragens inspirados na obra de Edgar Allan Poe, que juntos ganharam o nome de "Nevermore - Três Pesadelos e um Delírio de Edgar Allan Poe". Seu segundo longa-metragem foi "Nervo Craniano Zero", de 2012, que assim como "Morgue Story", também surgiu de um espetáculo teatral, porém a versão cinematográfica contou com atores diferentes e novos elementos em sua história. O longa teve participação em diversos festivais de cinema pelo mundo afora. Todos os filmes do diretor são distribuídos pela Moro Filmes, de Curitiba.

Moro Filmes e o cinema de terror brasileiro

A Moro Filmes é uma produtora e distribuidora de conteúdo audiovisual baseada em Curitiba (PR), que trabalha com exibição em salas comerciais de cinema, TVs, Home Video e plataformas digitais (tais como iTunes e Netflix). A empresa iniciou suas atividades de distribuição em 2010 quando lançou de forma independente, o longa-metragem de horror “Morgue Story – Sangue, Baiacu e Quadrinhos”. Hoje a Moro Filmes é responsável pela comercialização de filmes brasileiros em toda América Latina, exportando conteúdo para mais de 50 países.

Atualmente, a Moro Filmes é responsável por uma prateleira exclusiva de horror nacional disponibilizada através das plataformas iTunes e Vimeo on Demand em mais de 70 países, além das plataformas Google Play e Net Now no mercado nacional, dos títulos “Nervo Craniano Zero”, “Morgue Story”, “Mar Negro” e “Fábulas Negras”.



.......................................................................................



FICHA TÉCNICA:

VIRGENS ACORRENTAS

Título original: Virgin Cheerleaders in Chains

Produção: Big House Pictures e Vigor Mortis

Distribuição: Moro Filmes

Gênero: Horror / Comédia

Duração: 94 minutos

Idioma: Inglês

País: EUA/Brasil

Classificação: 16 anos

Data de lançamento no Brasil: 09/08/2018

Direção: Paulo Biscaia Filho

Roteiro e Produção: Gary McClain Gannaway

Elenco: Elizabeth Maxwell, Kelsey Pribilski, Ezekiel Swinford, Don Daro, Gary Warner Kent, Michael Morford, Evan Glover, Larry Jack Dotson, Woody Wilson, Lidsey Lemke, Amme Nicole Leonards, Shane Gannaway, Kaci Beeler.

LOGLINE:

Uma jovem equipe de filmagem rodando um terror de baixo de orçamento em uma mansão sinistra, descobre que uma família de assassinos sádicos reescreveu o roteiro.

SINOPSE CURTA:

Virgens Acorrentadas utiliza de metalinguagem para contar sua trama, apresentando um roteirista que decide fazer um filme de terror de baixo orçamento em uma mansão sinistra.

Mas no decorrer das filmagens, o elenco e equipe se deparam com uma família de assassinos sádicos que reescreveu o roteiro da obra.

Link do Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XIyxxRG5-kk

Redes Sociais

Facebook: https://www.facebook.com/virgensacorrentadas/

Instagram: https://www.instagram.com/virgensacorrentadas/