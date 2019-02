Fim de semana em Curitiba conta com diversas atrações para 'pet lovers'

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Considerados membros da família, os cães estão cada vez mais presentes também nos programas familiares ou, até mesmo, sendo o foco principal da programação. Prova disso são as atrações que compõem o calendário de eventos do pet center HiperZoo, localizado no bairro Parolin, em Curitiba.

Quem deseja adotar um animalzinho pode conferir a feirinha de adoção, que é realizada semanalmente em parceria com ONGs de Curitiba. No sábado (2), o Beco da Esperança estará presente, das 11h às 16h, com cães e gatos (adultos e filhotes), que esperam por um novo lar. Para adotar, o interessado deve ter mais de 21 anos, responder a uma entrevista sobre os motivos de adoção, aceitar receber a visita de um voluntário da ONG, e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço para assinar o termo de adoção. Para quem deseja ter um gato como amigo, ainda é necessário ter caixa de transporte e possuir telas de proteção nas janelas de casa.

A partir das 17h inicia mais uma aula do programa de adestramento coletivo promovido pelo pet center em parceria com a Meu Cão Companheiro. Com o tema “Controle de ansiedade e stress”, a aula será ministrada pelo comportamentalista Rafael Wisneski e promete sanar as principais dúvidas dos tutores. “Com a correria e compromissos da vida moderna, os tutores acabam esquecendo que é importante para os cães manterem atividades próprias da sua espécie e isso acaba gerando ansiedade, tédio e estresse nos bichinhos. É preciso saber identificar esses sintomas e desenvolver boas práticas que melhorem o bem-estar dos pets”, relata o comportamentalista. Para participar é preciso se inscrever na loja apresentado cupom fiscal de compras. As vagas são limitadas a vinte tutores com seus cães.

Encontro de raças

Eternizada pelo memorável personagem Snoopy, a raça Beagle é uma das mais adoradas pelos apaixonados por animais. Simpáticos, aventureiros, alegres e excelentes companheiros, esses cães prometem agitar o domingo (3) em mais um encontro de raças promovidos pelo HiperZoo. O evento acontece das 14h às 17h e tem entrada gratuita.

Além da oportunidade de socialização, os cães podem se divertir em um espaço seguro, brincar na piscina de bolinhas, participar de sorteios e ainda desfrutar de uma experiência como modelos fotográficos. O estúdio Mayara Moraes Fotografia Pet estará presente, fotografando os animais em estúdio. Para participar basta apresentar um cupom fiscal da loja.

Já os tutores que desejarem aprender mais sobre educação e comportamento da raça, podem participar da palestra “Beagle comportado e treinado”, com o comportamentalista Rafael Wisneski. A entrada é gratuita, com início às 16h.

Feirinha de adoção com Beco da Esperança

Quando: sábado, 2 de fevereiro, das 11h às 16h

Aula de adestramento “Controle de ansiedade e stress” com Rafael Wisneski

Quando: sábado, 2 de fevereiro, das 17h às 18h

Entrada: apresentação de cupom fiscal do HiperZoo

Encontro de cães da raça Beagle

Quando: domingo, 3 de fevereiro, das 14h às 17h

Foto brinde profissional com a fotógrafa de pets Mayara Moraes

Quando: domingo, 3 de fevereiro, das 14h às 18h

Entrada: apresentação de cupom fiscal do HiperZoo

Vagas: limitadas

Palestra “Beagle treinado e comportado” com Rafael Wisneski

Quando: domingo, 3 de fevereiro, das 16h às 17h

Entrada: gratuita, com sorteio de brindes e promoções no interior da loja

HiperZoo - Rua Desembargador Westphalen, 3.448 – Curitiba/PR

Telefone: (41) 3051-7777

Sobre o HiperZoo

Inaugurado em outubro de 2016, o HiperZoo disponibiliza mais de 20 mil produtos e serviços voltados ao mercado pet. A loja localizada em Curitiba foi inspirada no mercado americano e possui dois andares, estacionamento próprio com 40 vagas e conceito de shopping center, numa área total de três mil metros quadrados. www.hiperzoo.com.br