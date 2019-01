Fim de semana tem atrações especiais do Verão Curitiba

O segundo fim de semana do Verão Curitiba 2019 chega com novidades nos parque Passaúna, no bairro Augusta, e Lago Azul, que fica no Umbará, e no calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro. Ações de recreação também serão feitas no Parque Barigui, no bairro Santo Inácio, e no Parque Náutico do Boqueirão.

Nos parques as atividades gratuitas do Verão Curitiba são aos sábados e domingos, das 13 às 19 horas. Em caso de chuvas, são interrompidas. Neste fim de semana, no Parque Passaúna serão colocadas lonas com água e sabão para as crianças brincarem e se refrescarem. Quem for ao local poderá escorregar e deslizar pelo gramado do parque.

No Lago Azul será feito um minitorneio de futebol de areia. Serão formadas equipes masculina e feminina, com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. As inscrições serão feitas na hora e não é preciso ir com “time montado” para jogar. A ideia é que todos se integrem e façam novas amizades.

Outra novidade neste fim de semana é a volta do Lazer na Rua XV de Novembro, no Centro. Após o período de recesso do fim de ano, as atividades retornam amanhã, das 9 às 14 horas.

Entre a Praça Osório e o Bondinho da XV serão feitas atividades gratuitas de pintura em papel kraft, jogos gigantes de tabuleiro, pingue-pongue e cama elástica. Em caso de chuvas as atividades são suspensas.