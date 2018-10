Fim de semana tem de coleta de lixo eletrônico, festas de Halloween a gastronomia

Antonio Trajano

O fim de semana será marcado pelo segundo turno da eleição para presidente, no domingo. Mas, apesar de polarizar as atenções, não será a única programação. Em Curitiba, os próximos dias terão diversas ações acontecendo. Amanhã, por exemplo, tem a coleta da 3ª edição do Dia do Desafio Ambiental. Realizado anualmente, o evento já recolheu, em suas edições anteriores, mais de 30 toneladas de resíduos.

O evento será realizado no Hipermercado Carrefour do Parolin, das 8h30 às 18 horas, contará com recipientes preparados para receber diversos tipos de resíduos, tais como medicamentos, pilhas, baterias, vidros, embalagens, óleo de fritura, entre outros. A iniciativa é do Instituto Paranaense de Reciclagem (Inpar).

Outra atração na cidade serão as festas de Halloween. São vários os locais com atividades agendadas, como shoppings, escolas, restaurantes e bares (Veja no Portal Bem Paraná), entre hoje e o domingo.

Na gastronomia, a Capital tem eventos diversos em andamento também no fim de semana, como o 1º Festival do Croissant de Curitiba (amanhã e no domingo na Prestinaria); o 2º Festival do Bacon da Rua 24 Horas, também no final de semana; mais uma edição do Festival Pizza na Calçada, domingo, no Funiculí Pizza & Gastronomia; o Saturday Way Outubro Rosa, da Way Beer (Pinhais), que contará com chope artesanal, comidas, música ao vivo, espaço kids e consultoria sobre a importância de prevenção do câncer de mama; e a 1ª Batalha dos Sommeliers de Curitiba: amanhã, na Garage Vinhos.



Enfeites de Natal

O Senac realiza, hoje, um workshop gratuito sobre enfeites de Natal. O minicurso acontecerá em várias unidades do Paraná. A programação será o desenvolvimento de enfeites de Natal, que podem ser colocados em casa, nas lojas do comércio, para entregar como presente aos clientes, ou até mesmo uma oportunidade de renda para quem está fora do mercado.