Fim de semana terá 20 apresentações dentro da Oficina de Música

Redação Bem Paraná

O primeiro fim de semana da Oficina de Música de Curitiba chega com uma programação intensa e variada, com mais de 20 apresentações no sábado (19/1) e no domingo (20/1), muitas delas gratuitas. Desde concertos eruditos a passeio ciclístico com paradas para shows, além do início da Jazztronômica, feira de gastronomia e música no pátio da Capela Santa Maria.

No sábado (19/1), também na Capela Santa Maria, o destaque é o bate-papo com Andre Midani, um dos maiores nomes da indústria fonográfica e musical do País, que trabalhou com artistas como Tim Maia, Tom Jobim Raul Seixas, Elis Regina e Lulu Santos. A entrada é gratuita, às 16h na Capela Santa Maria.

Ainda no sábado tem apresentação das crianças do Coral Brasileirinho com o espetáculo A Arca de Noel. O espetáculo com composições de Noel Rosa tem participação especial do músico André Abujamra e será apresentado no Teatro da Reitoria, às 16h.

Bicicleta

Um passeio ciclístico abre a programação de domingo (20/1). Com saída da Capela Santa Maria, às 9h, o circuito passa por parques e pontos turísticos da cidade com paradas para pequenos shows.

A Capela da Glória é a primeira parada, onde acontecerá um concerto de Música Antiga. O retorno está previsto para 12h, com encerramento na Praça do Ciclista, no bairro São Francisco.

Dois concertos de música antiga estão programados para domingo (20/1). Às 12h30, na Igreja Bom Jesus, um recital raro de órgão com o britânico James Johnstone. À noite, às 20h, instrumentos de época executam Música Antiga na Capela Santa Maria.

Confira toda a programação do fim de semana no site www.oficinademusica.org.br