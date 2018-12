Final do ‘MasterChef’ tem vitória de Rafael, alfinetadas e ‘xaveco’

Da redação

O vencedor do ‘MasterChef Profissionais’, da Band, foi o carioca Rafael Gomes, que conseguiu a aprovação dos jurados com um menu denominado “Sem Fronteiras”. Rafael competiu com Willian Peters, que tiveram de preparar duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. Com carreira internacional e um restaurante em Paris, Rafael ganhou R$ 200 mil e equipamentos de cozinha. O campeão leva o prêmio de R$ 1 mil em compras por mês durante um ano e R$ 6 mil acumulados durante o programa. Na final, que terminou na madrugada de ontem, os dois competidores trocaram abraços, mas também alfinetadas. “O Rafael sempre passa essa imagem de ‘eu sou sério’. Eu dou uma debochadinha e ele fica puto comigo”, cutucou Will. “Eu acho que cozinha não é lugar para fazer palhaçadas. Se quer fazer palhaçadas, vá para o circo”, respondeu Rafael. Nos bastidores, ainda houve tempo para um ex-participante, Daniel, dar um “xaveco” na apresentadora Ana Paula Padrão. “O seu coração está onde, Daniel?”, perguntou ela, sobre quem ele torcia. “Onde está o meu coração, Ana?!”, devolveu ele, deixando a jornalista sem jeito.

Em ‘Ilha de Ferro’



‘Objetivo era mostrar um corpo real’, diz Sophie Charlotte sobre nudez

Vivendo a personagem Leona em ‘Ilha de Ferro’, produzida para o Globoplay, a atriz Sophie Charlotte comentou o processo de preparação para a série. “Eu fiz questão de não me internar em uma academia, como era de se esperar para um trabalho como este. Meu objetivo era mostrar um corpo real, de uma pessoa que está desestabilizada dentro de casa e, ao mesmo tempo, tendo liberdade de fazer topless ali. Ela não tem pudor. Não foi erotização do corpo da mulher, mas uma libertação”, disse em entrevista à revista “Marie Claire”. A atriz acrescentou que, neste trabalho, precisou construir uma personagem desestruturada por conta de um relacionamento abusivo “Meu trabalho com a Leona foi mostrar como uma mulher pode ter toda sua realidade, toda sua percepção e sanidade alterada por uma obsessão em nome de uma paixão”, explica a atriz.

Acidente



Vazamento de chocolate na rua chama atenção em cidade da Alemanha

Um tanque da fábrica alemã DreiMeister, em Werl, transbordou na última terça-feira (11), e o líquido que vazou foi chocolate. Como o asfalto estava frio - devido às baixas temperaturas da cidade -, o produto endureceu e chegou até a rachar, chamanda a atenção dos moradores da cidade. O chefe da companhia, Marus Luckey, afirmou ao jornal local Soester Anzeiger que o derramamento seria uma “catástrofe” caso tivesse acontecido próximo ao Natal.

Polêmica

Latino doa piano de R$ 60 mil para igreja e é cobrado por pensão

Latino fez uma doação generosa para uma igreja evangélica. O piano de cauda do cantor, avaliado em R$ 60 mil, foi dado como oferta para o grupo religioso. “Eu tenho um piano de cauda em casa e essa é minha doação, no valor de R$ 60 mil, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais as melodias. Esse é meu presente de Natal”, escreveu o cantor e mseu perfil no Instagram, ao anunciar a oferta no altar da igreja. Por outro lado, segundo publicação do jornal ‘Extra’, da semana passada, Latino estaria devendo quatro meses de pensão para um dos filhos e ainda não teria quitado a dívida referente ao período de fevereiro de 2014 a maio de 2015.

Níver do dia

Dick Van Dyke

ator norte-americano

93 anos