Final Fantasy X, X-2 e XII chegam ao Xbox One e Nintendo Switch em abril

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogos de RPG Final Fantasy X, X-2 e XII serão lançados para Nintendo Switch e Xbox One no mês de abril, segundo anunciou a desenvolvedora Square Enix nesta quinta-feira (11).

No dia 16 serão disponibilizados as edições X e X-2, enquanto o XII deve chegar apenas no final do mês, no dia 30 de abril. Os jogos já estão disponíveis para PlayStation 4 e PC.

A Square Enix ainda divulgou uma arte do ilustrador dos jogos, Akihiko Yoshida, para impulsionar a novidade. Além dos três jogos, o Xbox One e Switch devem receber os Final Fantasy VII e IX, embora ainda não haja data de lançamento.

