Fitch rebaixa nota da Vale e coloca companhia em perspectiva negativa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota da mineradora Vale para BBB- em consequência do rompimento da barragem da companhia em Brumadinho (MG).

O rebaixamento, segundo a Fitch, reflete a expectativa de que a companhia terá que arcar com pesados custos de reparação da tragédia, que matou 60 pessoas e deixou, até o momento, outros 292 desaparecidos, além do impacto ambiental.

A agência disse ainda que o rebaixamento é causado pela expectativa de que as multas contra a companhia serão elevadas, dado que a Vale esteve envolvida em um acidente com barragem de rejeitos há três anos, no caso da Samarco.

No sábado, a S&P, que já concede nota BBB- à Vale, afirmou que poderia rebaixá-la no curto prazo, em consequência do acidente.

Apenas nesta segunda, a Vale perdeu R$ 71 bilhões em valor de mercado, reflexo da tragédia.