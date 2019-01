Fla vira sobre o Bangu em estreia com 2 pênaltis e Maracanã lotado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo iniciou sua caminhada no Campeonato Carioca neste domingo (20) vencendo o Bangu de virada, por 2 a 1, com gols de Diego e Rhodolfo, diante de mais de 46 mil torcedores no Maracanã.

O jogo ficou marcado por uma polêmica de arbitragem. No início do lance que originou o gol de empate do Rubro-Negro, a bola teria saído pela linha de fundo, segundo imagens da TV Globo. Na sequência, foi marcado um pênalti convertido por Diego e o volante Felipe Dias, do Bangu, acabou expulso.

No segundo tempo aconteceu outro pênalti para o Flamengo, mas Diego desperdiçou.

Nesta quarta-feira (23) o Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Resende no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela segunda rodada do Grupo C da Taça Guanabara.

GABIGOL E ARRASCAETA

Cerca de uma hora antes de a bola rolar no Maracanã, os reforços Gabigol e Arrascaeta subiram ao gramado e foram apresentados à torcida do Flamengo vestidos com a camisa rubro-negra.

FLAMENGO

Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Diego (Vitor Gabriel); Éverton Ribeiro (Piris da Motta), Vitinho (Thiago Santos) e Uribe

T.: Abel Braga

BANGU

Jeferson; Kelvin, Michel, Anderson, Dieyson; Felipe Dias, Serginho (Josiel), Marcos Júnior (Yaya Bañoro); Pingo (Jairinho), Anderson Lessa, Robinho

T.: Alfredo Sampaio

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

Cartões amarelos: Vitinho, Diego, Thiago Santos (FLA); Dieyson, Michel (BAN)

Cartões vermelhos: Felipe Dias (BAN)

Gols: Anderson Lessa, aos 2 minutos do primeiro tempo (BAN); Diego, aos 12 minutos do primeiro tempo (FLA); Rhodolfo, aos 8 minutos do segundo tempo (FLA)