Flamengo acerta a contratação do técnico Abel Braga

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Eleito no último sábado (8), o presidente Rodolfo Landim confirmou nesta terça-feira (11) a primeira contratação da sua gestão no Flamengo. O técnico Abel Braga acertou os detalhes e assinará compromisso por um ano com o clube após a posse do mandatário. Não há multa rescisória no vínculo.

A chapa eleita no Rubro-negro e o profissional já tinham um acordo desde antes do pleito, mas faltavam algumas pendências para sacramentá-lo. Uma delas envolvia a formação da comissão técnica. Na reformulação do departamento de futebol, a diretoria tinha a ideia de que apenas o grupo fixo de trabalho do clube atuasse junto ao treinador.

Nas conversas, no entanto, as partes entenderam por bem a chegada de dois profissionais da confiança de Abel Braga. São eles: o auxiliar Leomir e o observador técnico Fábio Moreno.

O presidente Rodolfo Landim tomará posse apenas na segunda quinzena de dezembro e o contrato com Abel será assinado depois disso. A parte burocrática por conta da troca de gestão, porém, não implicou na concretização do negócio.

Abel Braga retorna ao Flamengo após 15 anos. Em 2004, ele foi campeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca defendendo as cores rubro-negras. A passagem teve 44 jogos, com 19 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. No mesmo ano, o vice-campeonato da Copa do Brasil para o Santo André ficou marcado negativamente para o treinador junto aos torcedores.

Aos 66 anos, o experiente técnico era sonho antigo do clube. Inclusive, a gestão que ainda está no poder sob o comando de Eduardo Bandeira de Mello tentou -pelo menos em duas oportunidades- a sua contratação. Agora, deu certo.