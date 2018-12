Flamengo aguarda, Palmeiras endurece, e negociação por Felipe Melo vira novela

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A possível ida de Felipe Melo para o Flamengo ganhou ares de novela e não se moveu desde o dia em que a primeira notícia foi publicada, no dia 11 de dezembro. O Palmeiras ainda não foi consultado e se irritou com o que já considera aliciamento por parte de seu jogador. Ao mesmo tempo, também não procurou o atleta para renovar: seu contrato vai até dezembro de 2019.

Desde o primeiro capítulo, a história mostrou versões diferentes apresentadas por cada clube e até mesmo por funcionários do estafe do atleta, que nunca escondeu ser flamenguista de infância. Já há, no alviverde, quem ligue a novela com uma tentativa do jogador de ter seu contrato renovado.

Com a eleição de Rodolfo Landim, o clube passou a cogitar Felipe Melo como símbolo de mudança de postura para o elenco. O time carioca recebeu a informação que o atleta não estava na lista dos favoritos de Felipão e que poderia até deixar o clube de graça.

Embora tenha sido trazido ao Brasil por Eduardo Uram, que ganhou comissão milionária pelo negócio, o atleta passou a ser representado por Eduardo Cornacini, que foi o responsável pelos contatos com a equipe carioca. Também foi ele que intermediou a situação dele na época da briga com Cuca.

Embora tenha sido feita sem custos de transação, a chegada de Felipe Melo custou mais de R$ 10 milhões em comissões para empresários e para o próprio atleta. Com salário de R$ 350 mil fixos, ele ainda aumenta seus rendimentos com a produtividade, que aumenta a cada partida. Seu contrato vai até 2019 e tem multa rescisória.

Felipe Melo teve problemas durante seus dois anos de Palmeiras e chegou até a ser afastado do elenco por conta de uma discussão com Cuca. O atleta até notificou o clube de maneira extrajudicial para não precisar treinar separado. Como foi aposta de Alexandre Mattos, no entanto, a sua permanência foi bancada pela diretoria mesmo após a briga com o treinador. Felipão se irritou no seu início de trabalho por conta de problemas de disciplina, mas as arestas entre eles já foram aparadas.

O Palmeiras não gostou de ver diversas notícias sobre a possível ida de Felipe Melo ao Flamengo, especialmente por não ter sido consultado em nenhum momento. Há, no clube paulista, quem considere a atitude dos cariocas um início de aliciamento. Também já há, na diretoria, quem defenda o "troco" em cima dos jogadores do rubro-negro.

Felipe Melo também atrai o interesse do Galatasaray. Há um empresário em conversas com a equipe turca, mas o negócio dificilmente vai evoluir. Os turcos também sonham em ter o volante sem precisar pagar nada.

Nas duas vezes que veio a público para falar disso, o jogador foi enigmático. Primeiro, no Twitter, disse estar de férias e em busca do sol. Depois, para o Sportv, disse que está feliz no Palmeiras e que tem contrato até 2019: "vou com o que tenho".

Em entrevistas antes de ser campeão, Felipe Melo já havia reforçado algumas vezes que estava identificado com o Alviverde. Ele até citou desejo de se estabilizar em São Paulo por mais um tempo.