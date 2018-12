Flamengo desiste de contratar Pablo, do Atlético; destino pode ser o São Paulo

Redação Bem Paraná

O Atlético não vai mais negociar o atacante Pablo com o Flamengo. Neste domingo (16), segundo informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, da ESPN, o clube carioca desistiu. O destino do jogador, de 26 anos, pode ser o São Paulo.

Segundo Pereira, o Atlético afirma que o Flamengo não chegou ao valor desejado para abrir negociação: 10 milhões de euros, ou R$ 44,3 milhões. O clube carioca tinha como limite o pagamento de 7 milhões de euros (R$ 31 milhões). Segundo o clube paranaense, a multa rescisória é de 40 milhões de euros (R$ 176 milhões). Pablo tem contrato com o Atlético até o fim de 2021.

Por outro lado, o São Paulo não desistiu da negociação, mesmo sabendo do preço do jogador. A ideia do clube paulista é envolver jogadores na transferência. O Corinthians também já foi apontado como um possível destino para Pablo.

Pablo terminou o ano como artilheiro do Atlético na Copa Sul-Americana, com 5 gols, e como goleador da equipe neste ano, com 18 gols.