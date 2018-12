Flamengo libera, e Atlético-MG espera exame e troca de documentos por Réver

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG ajusta os últimos detalhes para anunciar Réver como reforço para 2019. O Flamengo liberou o jogador de 33 anos para retornar à Cidade do Galo. Os mineiros aguardam os exames médicos e a troca de documentos entre as partes para ratificar a contratação do defensor.

Por precaução, o Atlético não quer anunciar Réver antes da assinatura do contrato, mas está tudo encaminhado para a volta a Belo Horizonte. O atleta assinará vínculo de três temporadas e receberá cerca de R$ 450 mil mensais. O valor é superior ao que tinha no Ninho do Urubu.

O Rubro-Negro já liberou o atleta para ir a Belo Horizonte e informou ao agente Fábio Mello que não igualará a proposta feita pelos mineiros. Hoje, o atleta recebe R$ 400 mil por mês no Rio de Janeiro. Em seu contrato, que se encerraria em dezembro de 2019, há uma cláusula que permite o clube igualar uma eventual oferta. No entanto, a decisão é deixá-lo voltar ao Atlético.

A negociação pela volta de Réver é assunto tratado diretamente pelo presidente Sérgio Sette Câmara. O cartola é quem mantém conversas com o estafe do atleta e tenta um acordo.

Réver também recebeu autorização do Internacional, detentor de parte de seus direitos econômicos, para se acertar com o Atlético.

O zagueiro volta à Cidade do Galo depois de cinco anos. Em Belo Horizonte, ele foi campeão da Libertadores 2013, da Recopa Sul-Americana 2014 e da Copa do Brasil 2014. O jogador é ídolo da torcida local.