Flamengo não iguala oferta, e Réver se aproxima de retorno ao Atlético-MG

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após quatro anos, Réver está por detalhes para retornar ao Atlético-MG. O zagueiro alega ter recebido uma proposta de três anos com salários maiores do que recebe atualmente no Flamengo. Caso tais termos do contrato ditos por seus representantes procedam, o clube carioca já decidiu que não irá cobrir a oferta, o que deixará o caminho livre para o zagueiro voltar à Belo Horizonte (MG).

No Rubro-Negro, Réver tem vínculo até dezembro de 2019 e salários de cerca de R$ 400 mil. Há um cláusula no contrato do jogador que permite ao Flamengo a preferência em tentar igualar eventuais propostas.

Segundo o estafe do atleta, a oferta é de vencimentos na casa dos R$ 450 mil a R$ 500 mil, algo que -junto com o tempo de contrato- os dirigentes da Gávea avaliam estar acima do que podem oferecer.

O jogador de 33 anos é visto como um grande reforço para o setor na próxima temporada e gostaria de voltar a Belo Horizonte.

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, é quem negocia com Fábio Mello, agente do atleta que levantou a Libertadores 2013, a Recopa Sul-Americana 2014 e a Copa do Brasil 2014 na Cidade do Galo. O mandatário é o grande entusiasta da negociação. Ele é admirador do defensor e acredita em sua volta como um nome de peso para a retaguarda.

Consultado pela diretoria nos últimos dias, o técnico Levir Culpi aprovou o retorno de Réver à capital mineira. O comandante não teve chances de trabalhar com o zagueiro em sua última passagem devido ao elevado número de lesões.