Flamengo oferece R$ 25 mi por Bruno Henrique, mas Sampaoli veta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tem um novo alvo no mercado da bola. Bruno Henrique entrou na mira da diretoria, que ofertou R$ 25 milhões além de Rômulo e mais um atleta a escolha do Santos. Apesar dos termos, o acordo foi logo rejeitado. Isso porque o técnico Jorge Sampaoli vetou a negociação.

As conversas entre os clubes não são recentes e começaram antes mesmo do Santos fechar com o técnico argentino. Com a chegada de Sampaoli, a negociação foi cancelada já que o treinador não pensa em perder o talentoso e veloz atacante, no time desde janeiro de 2017.

Na oportunidade o Santos pagou 4 milhões de euros (cerca de R$ 13,5 milhões) pela contratação de Bruno Henrique junto ao Wolfsburg -ainda falta pagar uma parcela de 1,5 milhão de euros (R$ 6,6 milhões).

Por conta disso, o clube paulista alega nos bastidores que só aceita liberar Bruno Henrique por R$ 40 milhões. Este valor, aliás, foi repassado ao Cruzeiro quando os mineiros fizeram uma proposta semelhante a do Flamengo: R$ 20 milhões e mais uma lista de atletas a ser escolhido.

O problema é que o atacante é visto como peça fundamental da equipe. Principalmente após a saída de Gabigol, artilheiro do último Brasileiro. Bruno Henrique agrada Sampaoli e a diretoria santista não quer desagradar o novo treinador.