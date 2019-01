Flamengo prepara anúncio de Arrascaeta e fica perto de Gabigol

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está muito perto de anunciar a compra de Giorgian De Arrascaeta. Com o CEO Bruno Spindel em Montevidéu, o clube se acertou com o Cruzeiro e pagará 12,5 milhões de euros (R$ 53,1 milhões) por 50% dos direitos do uruguaio de 24 anos.

Os valores começaram a ser discutidos nessa segunda-feira (7), em reunião que fez o negócio avançar. O anúncio, agora, depende de questões burocráticas.

Representado pelo empresário André Cury na reunião, o Cruzeiro aprova o novo valor oferecido. A quantia é referente às fatias do clube mineiro e do Supermercados BH. Eles têm 25% cada. No entanto, o clube ficará com um montante superior à metade. Este é um dos pontos abordados na nova reunião, mas a equipe deve embolsar entre 7 milhões de euros (R$ 29,75 mi) e 8 milhões de euros (R$ 34 mi).

Ainda há discussão para a compra de parte dos direitos econômicos que são ligadas ao Defensor Sporting, do Uruguai. O clube estrangeiro é dono de 50%. Desta forma, o Flamengo seria dono de pelo menos 75% de Arrascaeta.

O Cruzeiro tenta também o perdão de dívidas elevadas do passado. O clube quer o fim dos débitos pelas compras de Mancuello, do Flamengo, Gonzalo Latorre, do Club Atenas, do Uruguai, e do próprio Arrascaeta, do Defensor Sporting.

Os mineiros devem R$ 4 milhões pela aquisição de Federico Mancuello e cerca de 4 milhões de euros (R$ 17 milhões) pelas aquisições de Arrascaeta e Latorre. O primeiro caso é discutido na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF e os dois últimos estão na Fifa.

A primeira proposta do Flamengo ao Cruzeiro foi de 10 milhões de euros por (R$ 42,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Arrascaeta. A princípio, a Raposa se empolgou com o montante. Entretanto, ao descobrirem o autor da oferta, os mineiros recusaram a venda.

Após a apresentação da oferta inicial, Cruzeiro, Arrascaeta e Daniel Fonseca, agente do atleta, trocaram farpas via imprensa. A discussão culminou na ida do atleta para o Uruguai ao lado de seu estafe. Nessa segunda-feira, representantes dos clubes e do estafe de Arrascaeta se encontraram para buscar um acordo.

GABIGOL MAIS PERTO

Gabigo, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018, obteve a liberação da Inter de Milão para atuar por empréstimo de um ano no Flamengo e está por detalhes de assinar com o clube carioca.

Na negociação, ficou acordado que o Rubro-negro arcará com os salários do atacante, que por outro lado aceitou estender seu contrato com a Inter de Milão por mais um ano (até 2021).

Pesou para a decisão o fato de Gabigol demonstrar muito interesse em defender o Flamengo em 2019.

Ele estava fora dos planos da Inter de Milão, mas os italianos, a princípio, preferiam que o jogador continuasse na Europa.

Com o provável acerto, o Flamengo terá seu segundo reforço para a temporada confirmado. O primeiro foi o zagueiro Rodrigo Caio, ex-São Paulo.