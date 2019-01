Flamengo promove estreia de Gabigol contra o Resende

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo tenta embalar no Carioca nesta quarta-feira (23) com novidade no ataque: o recém-contratado Gabigol.

Após utilizar o zagueiro Rodrigo Caio na vitória por 2 a 1 sobre o Bangu, no último domingo (20), o técnico Abel Braga deverá agora promover a estreia do artilheiro do último Brasileiro diante do Resende, em duelo no estádio Raulino de Oliveira, a partir das 19h15, válido pela segunda rodada da Taça Guanabara.

Outro reforço para a temporada, o meia Arrascaeta também tem situação regularizada, mas não deverá atuar por ainda aprimorar o condicionamento físico. Além dele, o time rubro-negro terá como novidade neste início de ano o atacante Bruno Henrique, ex-Santos, contratado nesta terça-feira (22).

Com o badalado camisa 9 em campo, o Flamengo deverá ter a seguinte formação: Diego Alves; Pará, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Everton Ribeiro, Diego e Vitinho; e Gabigol.

O Resende, por sua vez, também contará com estreante na partida: o meia-atacante Valdeci. Ele deverá, no entanto, iniciar o confronto entre os reservas, já que o técnico Edson Souza pretende repetir a escalação da rodada anterior, na derrota por 2 a 1 para o Boavista.

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: 19h15 desta quarta

Juiz: Rodrigo Nunes de Sá