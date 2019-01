Flamengo recebe Boavista por vaga na semifinal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Boavista nesta terça-feira, às 21h, no Maracanã, na abertura da quarta rodada da Taça Guanabara. Uma vitória classifica o time rubro-negro para as semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca.

Em três rodadas, o Flamengo somou sete pontos -vitórias sobre Bangu e Botafogo e empate com o Resende. O Boavista vem logo atrás, com seis. Como faltará apenas mais uma rodada após o jogo desta terça, a equipe de Abel Braga se classificará por antecipação com um triunfo.

Para esse jogo, Abel Braga manterá o revezamento de jogadores no time titular. Com isso, entre os atletas que derrotaram o Botafogo por 2 a 1, de virada, no sábado passado, o zagueiro Rodrigo Caio deve ser o único a entrar em campo como titular nesta terça. Diego, Everton Ribeiro e Willian Arão devem ser preservados.

Isso, porém, não significa uma escalação enfraquecida. Reforços como os atacante Gabigol e o meia Arrascaeta devem enfrentar o Boavista. Bruno Henrique, que estreou diante do Botafogo e marcou os dois gols da vitória, também pode sair jogando, mas ainda não está garantido.

O Flamengo terá a seguinte escalação para enfrentar o Boavista: César; Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Trauco; Piris da Mota, Jean Lucas, Hugo Moura (Arrascaeta); Gabigol, Henrique Dourado (Vitinho) e Bruno Henrique (Arrascaeta). T.: Abel Braga

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 21h desta terça

Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda