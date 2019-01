Flamengo vence o Boavista e avança à semi da Taça Guanabara

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Boavista por 3 a 1 nesta terça-feira (29), no Maracanã, e garantiu vaga nas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O time rubro-negro soma agora 10 pontos, na liderança do Grupo C.

Com atuações apagadas dos badalados Gabigol e Arrascaeta, o Flamengo saiu na frente com Henrique Dourado, aos 39min do primeiro tempo. O centroavante aproveitou sobra em chute de Vitinho, que havia parado no travessão.

No início da segunda etapa, em descuido do time rubro-negro, o Boavista chegou ao empate, com finalização de Arthur da entrada da área.

O técnico Abel Braga mandou então os reservas para o aquecimento e viu sua equipe melhorar com as entradas de Bruno Henrique e Éverton Ribeiro.

O gol de desempate, no entanto, só veio aos 32min, com Uribe. Perto do final, Rodrigo Caio ainda teve tempo para ampliar o marcador de cabeça —Gabigol participou do lance e reivindicou o gol, mas a arbitragem deu o tento ao zagueiro.

O Flamengo agora se prepara para duelo com a Cabofriense, no domingo (3), a partir das 17h, também no Maracanã. No mesmo dia e horário, em Bacaxá, o Boavista, que ainda tem chance de avançar, encara o Botafogo.

FLAMENGO

César; Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Trauco; Piris, Jean Lucas (Éverton Ribeiro) e Arrascaeta; Vitinho (Bruno Henrique), Gabigol e Dourado (Uribe). T.: Abel Braga

BOAVISTA

Rafael; Thiago Silva, Elivelton, Rafael Marques e Jean (Christiano); Douglas Pedroso (Thiago Mosquito), Vitor Faísca, Lucas (Tartá), Renan Donizete; Artur e Dija Baiano. T.: Eduardo Allax

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Gols: Henrique Dourado (FLA), aos 39min do primeiro tempo; Arthur (BVT), aos 4min, Uribe (FLA), aos 32min, e Rodrigo Caio (FLA), aos 43min do segundo tempo

Cartões amarelos: Gabigol (FLA); Arthur (BVT)