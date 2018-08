Flash Mob em Aeroporto Internacional Afonso Pena chama atenção de passageiros

Redação Bem Paraná com assessoria

Quem passou pelo Aerporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foi surpreendido por três flash mobs, nesta manhã de quarta-feira 8. Mais de 50 bailarinos realizaram apresentações que tinham por objetivo chamar a atenção do público para os prêmios recebidos pelo Terminal. A ação foi promovida pela Holding paranaense Higi Serv.

Além de liderar, consecutivamente, os primeiros lugares do ranking dos melhores aeroportos do Brasil nas “Pesquisas de Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário” e fazer parte da lista dos 15 melhores da “Avaliação Mundial dos Aeroportos”, da AirHelp Score, o Afonso Pena foi eleito o melhor do país pela terceira vez consecutiva no prêmio “Aeroporto + Brasil 2018”, condecoração concedida pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

No premiado Terminal, a Higi Serv é responsável pelos serviços de proteção (raio-X), limpeza e conservação, movimentação de carrinhos de bagagem, copa, carga e descarga, desinfecção, descupinização, desratização e desinsetização. A ação teve o propósito de chamar a atenção dos usuários e do público em geral para o sucesso do aeroporto e também homenagear os profissionais envolvidos no dia a dia da operação. “Em geral, esse tipo de serviço só é notado quando está mal feito e essa lógica precisa ser invertida. O aeroporto é o cartão de visitas de uma cidade, é o local que marca a primeira impressão que o turista tem quando chega a um destino. Temos que valorizar e celebrar os resultados exemplares que temos aqui”, diz Adonai Aires de Arruda, presidente da Holding.

A atuação da Higi Serv no setor aeroportuário vem crescendo expressivamente nos últimos anos. Atualmente, as empresas do grupo já prestam serviços nos principais aeroportos da região Sul do Brasil: Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná; Florianópolis, Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Apenas na Higi Cargo, uma das empresas da Holding, o faturamento cresceu mais de 500% em 2017, em relação a 2016, e segue, em 2018, com a expectativa de dobrar o resultado do ano passado. “Seguimos padrões de qualidade internacionais e os resultados indicam que os investimentos feitos em tecnologia, qualificação e capacitação dos colaboradores estão dando certo”, comenta o executivo.

Os flash mobs do Aeroporto Afono Pena foram desenvolvidos pela agência JOY e pelo grupo de dança Backstage com bailarinos de diversas idades. A ação aconteceu na área de desembarque, embarque e raio-x. “Por meio de uma ação inusitada e divertida quisemos chamar a atenção das pessoas para essas atividades que são tão essenciais no nosso dia a dia e tão pouco valorizadas. Serviços como limpeza, por exemplo, tem relação direta com o bem-estar e qualidade de vida e são determinantes em todos os setores, não apenas no aeroportuário. Todo mundo sabe dos prêmios do Afonso Pena mas poucos pensam no trabalho que há por trás para fazer com que tudo dê certo”, explica a gerente de Marketing da Holding, Renata Mendes.

A ação no aeroporto Afonso Pena faz parte das comemorações de 41 anos da Higi Serv, em Curitiba.