Flávio Bolsonaro abre voto em Davi Alcolumbre para presidência do Senado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na segunda votação para a escolha do presidente do Senado, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), declarou voto em Davi Alcolumbre (DEM-AP) para comandar a Casa.

Na primeira votação, anulada depois de 82 votos terem sido contabilizamos apesar de apenas 81 parlamentares comporem a Casa, Flávio não havia aberto seu voto.

Explicou que a ação se devia ao fato de ele ser filho do presidente da República. Da segunda vez, porém, usou do mesmo argumento para abrir o apoio a Davi.

Disse que depois da "situação lamentável" da primeira votação, precisava mostrar de quem havia sido seu voto.

Renan Calheiros (MDB-AL) havia sinalizado que, se eleito presidente pela quinta vez, daria guarida a Flávio, envolvido em uma crise pelas movimentações suspeitas em sua conta e na de seu motorista e ex-assessores, Fabrício Queiroz.

Davi, por sua vez, era o nome favorito do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.