Flu empata com Volta Redonda na estreia no Carioca e presidente é xingado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense iniciou a temporada da mesma maneira que terminou a do ano passado: com o time vaiado e seu presidente xingado pelos torcedores. Atuando mal, o Tricolor ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Volta Redonda - gols de Ibañez e João Carlos - neste sábado (19), no Maracanã, na estreia no Campeonato Carioca, e teve que ouvir a fúria da arquibancada.

O tento tricolor foi sair somente aos 42 minutos do segundo tempo após muita pressão, algo que minimizou a impaciência da torcida.

As vaias ao mandatário do clube passaram a ecoar ainda no primeiro tempo, logo após o gol do Voltaço de pênalti. A equipe da Cidade do Aço, vale lembrar, ainda desperdiçou outro pênalti no segundo tempo.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (24) contra o Americano, no Moacyrzão, em Macaé (RJ).

FLUMINENSE

Rodolfo, Ezequiel, Ibañez, Digão (Matheus Ferraz) e Mascarenhas; Airton, Zé Ricardo (João Pedro) e Daniel (Igor Julião); Everaldo, Luciano e Calazans

T.: Fernando Diniz

VOLTA REDONDA

D. Borges; Luis Gustavo, Daniel, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Bileu, Wandinho (Gelson), Marcelo, Douglas Lima (Núbio Flávio) e João Carlos

T.: Toninho Andrade

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Daniel de Oliveira Alves Pereira

Cartões amarelos: Rodolfo (FLU); Luis Gustavo, Bruno Barra (VOL)

Cartões vermelhos: Luis Gustavo (VOL)

Gols: João Carlos, aos 36 minutos do primeiro tempo (VOL); e Ibañez, aos 41 minutos do segundo tempo.