Fluminense anuncia contratação do técnico Fernando Diniz para 2019

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz será o comandante do Fluminense na temporada de 2019. As partes ajustaram os últimos detalhes e acertaram contrato com validade de um ano.

Ex-técnico do Atlético-PR, Diniz foi jogador tricolor entre 2000 e 2003 e foi um nome que agradou a cúpula de futebol do clube. Quando o clube iniciou a busca por um profissional, Roger Machado era o favorito, mas as pretensões salariais e os planos de carreira do ex-palmeirense não se ajustaram ao Flu.

O que uniu a diretoria do clube é o fato de que o profissional se encaixa no trinômio proposto pelo Tricolor, que é formado pelos conceitos de "intensidade de trabalho, debate de ideias e variação tática".

Com esta etapa superada, os tricolores começam a caminhar com mais clareza no mercado. Entre chegadas e partidas, o plano é formar uma equipe que atenda os anseios do novo treinador.

"O modelo se adapta ao que você entrega, estou tentando entregar ao treinador algo próximo do que ele deseja", disse o diretor Paulo Angioni.

Fato é que Diniz deve encontrar um Flu bem diferente do que aquele que terminou a última temporada. Dos jogadores considerados titulares, Sornoza está a caminho do Corinthians, e o clube ainda sofre para concretizar as renovações de Júlio César, Gilberto, Gum, Digão e Airton.