Fluminense pega Madureira por vaga na semi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta o Madureira nesta quarta-feira (30), às 21h30, em jogo que pode valer vaga na semifinal da Taça Guanabara. Para isso, o time tricolor precisa ganhar e torcer para o Volta Redonda não bater o Americano no mesmo dia.

O Fluminense começou a temporada como uma incógnita e, mesmo após duas vitórias consecutivas, tenta superar a desconfiança que o cerca. O time dirigido por Fernando Diniz é vice-líder do Grupo B, com sete pontos -dois atrás do Vasco- e conta com o melhor ataque do primeiro turno do Campeonato Carioca.

A desconfiança tem motivo de sobra. Depois de sofrer com o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro até a última rodada, o Fluminense viu seu time passar por mais uma reformulação.

Além da chegada de um novo treinador, a equipe tricolor perdeu jogadores importantes, como os zagueiros Gum e Ibañez, o meio-campista Sornoza, o goleiro Júlio César e o lateral Ayrton Lucas. E o goleador Pedro ainda se recupera de uma cirurgia no joelho.

A estreia na Taça Guanabara não foi nada animadora, com o empate por 1 a 1 diante do Volta Redonda. Mas depois vieram a goleada sobre o Americano e a vitória diante da Portuguesa-RJ que colocaram o Fluminense no caminho da classificação.

Ao mesmo tempo em que perdeu jogadores, porém, o Fluminense ainda tenta reforçar o seu elenco. E o principal está próximo de um acerto. O meia Paulo Henrique Ganso mantém negociação com o clube e pode ser o grande nome para a temporada 2019.

O Fluminense terá a seguinte escalação para enfrentar o Madureira: Rodolfo; Ezequiel, Matheus Ferraz, Nathan Ribeiro, Mascarenhas; Airton, Bruno Silva, Danielzinho; Everaldo, Luciano, Yony Gonzalez. T.: Fernando Diniz.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 21h30 desta quarta

Juiz: Leonardo Garcia Cavaleiro