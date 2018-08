Folha promove nesta segunda leitura de peça de Diogo Vilela

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo realiza nesta segunda (20) leitura da peça inédita "Tudo o que Ela Sabe Sobre Mim", com texto e direção de Diogo Vilela. No elenco, Cassio Scapin, Cristina Pereira e Eliana Rocha. A história fala de um ator que procura uma cartomante após ter sido desafiado por uma crítica de teatro a representar uma cena de Shakespeare, para que ela pudesse avaliar o seu talento.

O evento, gratuito, será às 20h no no auditório da Folha (al. Barão de Limeira, 425). Após a apresentação, o elenco e o diretor farão um bate-papo com o público. Interessados podem se inscrever pelo site eventos.folha.uol.com.br.